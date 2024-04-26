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Скількох росіян вбили «ветерани СВО» після повернення з війни: шокуючі дані

Катерина Іванова
glavcom.ua
Скількох росіян вбили «ветерани СВО» після повернення з війни: шокуючі дані
Злочини, які здійснюють росіяни після повернення з війни, лише збільшуються
фото з відкритих джерел

Жертвами злочинів російських окупантів стали жителі 64 регіонів Росії, а також невизнана Південна Осетія

Росіяни, які брали участь у війні проти України, після повернення додому вбили як мінімум 107 громадян Росії. Ще 100 вижили, але отримали тяжкі каліцтва. Такі дані наводить «Верстка» на основі повідомлень ЗМІ та даних судових картотек.

Жертвами злочинів «ветеранів СВО» стали жителі 64 регіонів Росії, а також невизнана Південна Осетія (у ній загинула одна людина).

Найпоширенішим злочином із наявністю загиблих і постраждалих стало навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя (ст. 111 КК). Учасники війни скоїли як мінімум 87 таких злочинів, в результаті яких 18 людей загинули.

Терміни за винесеними вироками у таких справах становлять від 5,5 до 10 років 8 місяців колонії суворого режиму для найманців ПВК і від 6 до 9,5 років суворого режиму – для інших бійців.

Також «ветерани» за останні два роки скоїли щонайменше 55 злочинів за статтею про вбивство (105 КК), внаслідок яких загинуло 76 осіб. При цьому 44 жертви припадають на 36 помилуваних ексв'язнів, а ще 32 – «на рахунку» 19 добровольців та військовослужбовців.

Терміни вже винесених вироків становлять від 6 до 11 років колонії суворого режиму, або від 7,5 до 10 років суворого режиму. У випадках, коли тих, хто повернувся з війни, судили ще й за додатковими статтями, максимальні терміни зростали до 22 і 20 років відповідно.

До слова, у Підмосков'ї російський окупант Олександр Глазов провів для школярів пропагандистський патріотичний урок. Проте раніше він був засуджений за доведення підлітків до самогубства. 

Нагадаємо, у російській школі в Бєлгородській області відкрили «парту героя» на честь вбитого на війні окупанта Ігоря Маслова. Він раніше був засуджений за жорстоке вбивство. 

Стало відомо, що депутати Держдуми запропонували звільняти від відповідальності за скоєні злочини учасників війни в Україні.

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Теги: будинок вбивство окупанти

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