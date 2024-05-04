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Повітряні сили вночі збили усі ворожі безпілотники: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
Повітряні сили вночі збили усі ворожі безпілотники: деталі
Усі пуски ворожих ракет здійснювались із Білгородської області РФ
фото: Генштаб ЗСУ

Росіяни вночі атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300

У ніч на суботу протиповітряна оборона знищила 13 ударних безпілотників «Шахед», усі, що запускав ворог. Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram та Генштаб.

«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА у Харківській та Дніпропетровській областях», – йдеться у повідомленні.

Повітряні сили вночі збили усі ворожі безпілотники: деталі фото 1
фото: Генштаб ЗСУ

Також росіяни атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300, усі пуски здійснювались із Білгородської області РФ.

Нагадаємо, вночі, 4 травня, російська армія завдала удару по Харкову безпілотниками. Є постраждалі. Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов.

«Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району. На місці одного із влучань – масштабна пожежа», – йдеться у повідомленні. Постраждало четверо осіб, серед них дитина.

Триває 801 доба повномасштабного вторгнення. Протягом 3 травня відбулося 119 бойових зіткнень.

Загалом, ворог завдав 5 ракетних та 105 авіаційних ударів, здійснив 91 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, об’єкти цивільної інфраструктури.

Теги: пожежа дитина росіяни ворог Ігор Терехов населення Telegram обстріл Генштаб армія шахед

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