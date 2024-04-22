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Буданов прокоментував можливість заборони Telegram

Катерина Іванова
glavcom.ua
Буданов прокоментував можливість заборони Telegram
Кирило Буданов прокоментував постійні новини про його «смерть» у російських телеграм-каналах
фото: BBC

Буданов про анонімні Telegram-канали: «Якщо ти хочеш доводити свою позицію – неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?»

Telegram залишається проблемою для України, проте його блокування стане лише тимчасовим вирішенням питання. Про це заявив очільник Головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю ВВС. 

За його словами, в Telegram потрібно «навести лад» і змусити авторів каналів зареєструватися, аби нівелювати вплив анонімних-каналів.

«Або, як то кажуть, впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіа ресурсом, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію – а вона може комусь не подобатись і це нормально в демократичному суспільстві – неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?», – наголошує очільник ГУР.

Буданов пояснює, що закриття анонімних телеграм-каналів може стати тимчасовим вирішенням проблеми, але все ж кращим виходом із ситуації є офіційна реєстрація. На його думку, це не буде тиском на пресу.

«В демократичному суспільстві, ще раз кажу, не можна просто так тиснути... Але боятись сказати, що ви це ви – це теж неправильно. І від імені аноніма викидати в ефір, вибачте, все за що заплатять з абсолютно різних частин світу – це теж ненормально», – зауважує розвідник.

Водночас, сам Буданов інколи користується Telegram, аби відслідковувати настрої російського суспільства. За його словами, розвідникам мати Telegram заборонено, але у нього, як у керівника, є доступ до всіх світових медіа і ресурсів.

«У мене є на одному апараті Telegram, скажімо так, на робочому. І я продивляюсь його, коли відбуваються ті чи інші події, щоб дивитися, здебільшого, як російський соціум сприймає ті чи інші події. Це єдине, чим я користуюсь з Telegram», – зауважує голова ГУР.

Також Кирило Буданов прокоментував постійні новини про його «смерть» у російських телеграм-каналах. За його словами, він не відслідковує такі «новини», але дізнається про них від інших.

«Мені вчора сказали, що нещодавно вкинули, що мене вбили десь під Харківщиною. Як я можу на це реагувати? Мені бабуся в свій час казала: «Коли кажуть постійно, що хтось вмер – то та людина буде довго жити». Ну, значить, так і буде зі мною», – підсумував розвідник.

Також Буданов додав, що Росія наразі використовує всі можливі фактори для створення соціальної напруги.

Нагадаємо, війну, яку веде Росія проти України, завершити можна буде лише поверненням України на кордони 1991 року. Для цього, ймовірно, потрібен буде великий проміжок часу. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Також Буданов заявив, що ситуація на фронті в Україні може погіршитися у найближчі місяці, втім армагедону не буде.

Читайте також: Певні Telegram-канали в Україні уже заблоковані: СБУ повідомила деталі
Теги: блокування Кирило Буданов реєстрація Telegram смерть соціум росія

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