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У Ростовський області вночі згоріла казарма (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Ростовський області вночі згоріла казарма (відео)
Офіційних коментарів від російської влади поки немає
скрін з відео

Вогонь знищив один із збудованих у 2016 році корпусів

У селищі Персіанівському під Новочеркаськом Ростовської області згорів корпус 150-ї мотострілецької дивізії. Про це повідомляють Telegram-канали.

Зазначається, що пожежа почалася рано вранці 27 грудня. Вогонь знищив один із збудованих у 2016 році корпусів.

На відео видно, як двоповерхова будівля палає повністю. Чорний дим розноситься по всьому селищу.

Офіційних коментарів від російської влади поки немає.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії.

До слова, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.

Теги: війна росія окупанти Україна

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