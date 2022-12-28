У Ростовський області вночі згоріла казарма (відео)

Офіційних коментарів від російської влади поки немає

Вогонь знищив один із збудованих у 2016 році корпусів

У селищі Персіанівському під Новочеркаськом Ростовської області згорів корпус 150-ї мотострілецької дивізії. Про це повідомляють Telegram-канали.

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Зазначається, що пожежа почалася рано вранці 27 грудня. Вогонь знищив один із збудованих у 2016 році корпусів.

На відео видно, як двоповерхова будівля палає повністю. Чорний дим розноситься по всьому селищу.

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Офіційних коментарів від російської влади поки немає.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії.

До слова, триває 308-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Українські воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині.