Новий голова Київської ОДА розказав, яка доля чекає на голів більшості районів



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Олексій Чернишов говорить, що з кандидатами на посади голів райдержадміністрацій проводить особисті зустрічі

«Я є заручником дефіциту професійних кадрів», - каже Олексій Чернишов

Новий голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Чернишов інтенсивно веде підбір кандидатів на посади голі районних державних адміністрацій. «Тривають співбесіди з кандидатами, однак призначень ще не було», розповів чиновник «Главкому» в своєму першому інтерв’ю на посаді.

За словами Чернишова, він планує і хотів би поміняти більшість голів районів.

«Це – моя мета. І в мене є повне розуміння процесу, але я є заручником дефіциту професійних кадрів. І обмаль часу для якісного підбору. Якихось політичних чи адміністративних перепон у мене для цього немає», - зауважив керівник області.

Чернишов говорить, що з кандидатами на посади голів райдержадміністрацій проводить особисті зустрічі. «Цьому передує професійний відбір кадрів, організований за допомогою кількох потоків. Інтенсивно використовую систему «Ліфт» (Lift), вважаю її корисним інструментом. «Ліфт» допомагає мені економити час на первинному фільтруванні кадрів. Я також отримую пропозиції від депутатів-мажоритарників, депутатів облради, представників селищних рад, мешканців районів. Адже всіх їх турбує доля свого району. В мене немає обмежень щодо суб’єктів висування», - пояснює керівник КОДА.

Нагадаємо, 28 жовтня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації бізнесмена з Харкова Олексія Чернишова.

42-річний Чернишов відомий як підприємець та інвестор, зокрема, засновник інвестиційної компанії VI2 Partners. Крім того, раніше його рекомендували 14 професійних і громадських об'єднань в якості кандидата на пост глави Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Іншим указом Зеленський звільнив Михайла Бно-Айріяна з цієї посади. «Звільнити Бно-Айріяна Михайла Кареновича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, 20 жовтня стало відомо, що чинний глава Київської ОДА Михайло Бно-Айріян написав заяву на ім'я президента Володимира Зеленського з проханням підтримати його відставку. Чиновник йде з посади через всього 100 днів після призначення на тлі критики з боку частини правлячої партії.

Бно-Айріян очолював Київську ОДА з 10 липня 2019 року.

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