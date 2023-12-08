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У Секторі Гази загинув син ексголови Генштабу Ізраїлю

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Секторі Гази загинув син ексголови Генштабу Ізраїлю
Гаді Айзенкот очолював Генштаб Армії оборони Ізраїлю у 2015-2019 роках
фото з відкритих джерел

25-річний чоловік загинув внаслідок вибуху в одному з тунелів

У боях із терористами ХАМАС у Секторі Гази загинув син колишнього начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та нинішнього міністра в уряді Гаді Айзенкота – Галь Айзенкот. Він був резервістом. Про це пише The Times of Israel.

Айзенкот служив військовим парамедиком у 699 батальйоні 551 резервної бригади спеціального призначення.

Відомо що, 25-річний чоловік загинув внаслідок вибуху в одному з тунелів у таборі біженців Джабалія на півночі Сектора Гази.

Зазначається, що міністр без портфеля та член вузького воєнного кабінету у надзвичайному уряді національної єдності Гаді Айзенкот дізнався про загибель сина під час відвідин південного командування ізраїльських військ.

Співчуття висловила низка політиків і військових країн, у тому числі й прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою.

Теги: ХАМАС Ізраїль війна

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