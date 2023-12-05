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Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою – WSJ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою – WSJ
Ізраїльський військовий в одному з тунелів ХАМАС
фото: Reuters

У листопаді ЦАХАЛ встановив п’ять великих водяних помп поблизу Аль-Шаті – табору біженців в місті Газа

Ізраїль розглядає ідею затоплення тунелів палестинського терористичного угруповання ХАМАС в секторі Гази морською водою. Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на американського посадовця.

У повідомленні зазначається, що в листопаді ЦАХАЛ встановив п’ять великих водяних помп поблизу Аль-Шаті – табору біженців в місті Газа. Ці помпи достатньо потужні, аби перекачувати до тунелів ХАМАС тисячі кубометрів води на годину та затопити їх таким чином за кілька тижнів.

Зазначається, що Ізраїль ще не вирішив, чи він буде це робити, але попередив посадовців США про цей план в листопаді.

Видання зазначає, що реакція в США була неоднозначною, і деякі чиновники висловлювали занепокоєння – зокрема щодо потенційної шкоди водоносному горизонту та ґрунту анклаву.

«Ми не впевнені, наскільки успішним буде прокачування, бо ніхто не знає подробиць про тунелі та землі навколо них. Неможливо знати, чи буде це ефективно, тому що ми не знаємо, як морська вода стікатиме в тунелях, у яких ніхто раніше не бував», – цитує WSJ своє джерело.

3 грудня ЦАХАЛ заявив, що виявив понад 800 входів до тунелів ХАМАС від початку війни та зруйнував 500 з них.

Раніше повідомлялося, що ХАМАС міг атакувати військову базу Ізраїлю, де розташована ядерна зброя.

Теги: Ізраїль ХАМАС Сектор Гази

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