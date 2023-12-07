Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
Нетаньяху не уточнив, де саме у Секторі Гази знаходиться будинок
Ізраїльські військові оточили будинок лідера ХАМАС, Ях'ї Сінвара, що розташований на південній території Сектора Гази. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає CNN.
«Вчора ввечері я зазначив, що наші сили можуть достукатися до будь-якої точки у Секторі Гази. Зараз вони знаходяться поблизу будинку Сінвара», – розповів прем'єр-міністр Ізраїлю.
За словами Нетаньяху, будинок Сінвара – не фортеця, і лідер ХАМАС все ще може втекти. Але його затримання "є питанням часу".
Нетаньяху не уточнив, де саме у Секторі Гази знаходиться будинок. Сінвар родом з Хан-Юніса (місто на півдні Сектора Гази).
Раніше президент США Джо Байден заявив, що бойовики ХАМАСу неодноразово ґвалтували та калічили жінок під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.
Як повідомлялося, що Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою.
Нагадаємо, ХАМАС міг атакувати військову базу Ізраїлю, де розташована ядерна зброя.
Ракета, ймовірно, випущена бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, влучила в ізраїльську військову базу, де, нібито, зберігається ядерна зброя Єрусалима.
Коментарі — 0