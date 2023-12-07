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Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
Нетаньяху: Ізраїль оточив будинок лідера ХАМАС у Секторі Гази
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
фото з відкритих джерел

Нетаньяху не уточнив, де саме у Секторі Гази знаходиться будинок

Ізраїльські військові оточили будинок лідера ХАМАС, Ях'ї Сінвара, що розташований на південній території Сектора Гази. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає CNN.

«Вчора ввечері я зазначив, що наші сили можуть достукатися до будь-якої точки у Секторі Гази. Зараз вони знаходяться поблизу будинку Сінвара», – розповів прем'єр-міністр Ізраїлю.

За словами Нетаньяху, будинок Сінвара – не фортеця, і лідер ХАМАС все ще може втекти. Але його затримання "є питанням часу".

Нетаньяху не уточнив, де саме у Секторі Гази знаходиться будинок. Сінвар родом з Хан-Юніса (місто на півдні Сектора Гази).

Раніше президент США Джо Байден заявив, що бойовики ХАМАСу неодноразово ґвалтували та калічили жінок під час нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня. 

Як повідомлялося, що Ізраїль готовий затопити тунелі ХАМАС морською водою.

Нагадаємо, ХАМАС міг атакувати військову базу Ізраїлю, де розташована ядерна зброя.

Ракета, ймовірно, випущена бойовиками ХАМАС під час атаки на Ізраїль 7 жовтня, влучила в ізраїльську військову базу, де, нібито, зберігається ядерна зброя Єрусалима. 

Теги: міністр зброя Ізраїль ядерна зброя військові президент будинок ХАМАС місто

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