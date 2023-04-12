У Чечні «кадирівці» знову стали учасниками стрілянини (відео)

Це вже другий подібний випадок у регіоні за останні два тижні: раніше місцеві поліцейські вбили дві людини

Пізно ввечері вівторка, 11 квітня, у чеченському селі Гвардійське невідомий розпочав перестрілку. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Населений пункт оточили «кадирівці», мешканцям заборонили виходити на вулицю. Згодом з'явилася інформація про затримання злочинця.

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У ніч проти 12 квітня стрілянину в регіоні прокоментував очільник Чечні Рамзан Кадиров. Він заявив, що його службовці поранили й затримали «зловмисника з забороненої організації» під час «спецоперації із залученням техзасобів для максимальної безпеки цивільного населення».

Зазначимо, це вже не перша перестрілка з підданими Кадирова останнім часом: у кінці березня в чеченському місті Гудермес сталася стрілянина в поліцейському відділку. Невідомі нібито напали на районний відділ внутрішніх справ. Місцеві ЗМІ повідомили, що на місце події із Грозного одразу направили велику колону «кадирівців», перекривши всі дороги. Унаслідок інциденту загинули дві людини.