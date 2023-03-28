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У США жінка влаштувала стрілянину в школі: загинули діти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У США жінка влаштувала стрілянину в школі: загинули діти
фото ілюстративне

Жінку застрелили через 14 хвилин після надходження оповіщення в службу екстреної допомоги 

У понеділок, 27 березня, в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна жінка Одрі Хейл вчинила стрілянину в християнській школі The Covenant School. Про це пише NBC News.

Повідомляється, що Хейл застрелила шістьох осіб, серед яких троє дітей. За даними поліції, вона є випускницею цього навчального закладу та мала докладну карту будівлі, яку використала під час підготовки до злочину.

Стрілянина велася з двох напівавтоматичних гвинтівок типу AR-15 та пістолета. Згідно з офіційною інформацією, через 14 хвилин після надходження оповіщення в службу екстреної допомоги Хейл була застрелена.

Начальник поліції Джон Дрейк Лестеру Холту зазначив, що точні мотиви стрілка поки невідомі. За його словами, жінка вела невиборну стрілянину і «націлювалася на випадкових учнів у школі».

У виданні також наголосили, що це вже третій випадок стрілянини в американських школах за 2023 рік.

Президент США Джо Байден назвав подію «несамовитим, найгіршим сімейним кошмаром» і похвалив правоохоронців за швидку реакцію.

Нагадаємо, 26 березня у німецькому місті Гамбург сталася стрілянина. Унаслідок події загинуло двоє людей. 

Також внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення громадянка України.

Теги: стрільба школа США

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