У США жінка влаштувала стрілянину в школі: загинули діти
Жінку застрелили через 14 хвилин після надходження оповіщення в службу екстреної допомоги
У понеділок, 27 березня, в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна жінка Одрі Хейл вчинила стрілянину в християнській школі The Covenant School. Про це пише NBC News.
Повідомляється, що Хейл застрелила шістьох осіб, серед яких троє дітей. За даними поліції, вона є випускницею цього навчального закладу та мала докладну карту будівлі, яку використала під час підготовки до злочину.
Стрілянина велася з двох напівавтоматичних гвинтівок типу AR-15 та пістолета. Згідно з офіційною інформацією, через 14 хвилин після надходження оповіщення в службу екстреної допомоги Хейл була застрелена.
Начальник поліції Джон Дрейк Лестеру Холту зазначив, що точні мотиви стрілка поки невідомі. За його словами, жінка вела невиборну стрілянину і «націлювалася на випадкових учнів у школі».
У виданні також наголосили, що це вже третій випадок стрілянини в американських школах за 2023 рік.
Президент США Джо Байден назвав подію «несамовитим, найгіршим сімейним кошмаром» і похвалив правоохоронців за швидку реакцію.
Нагадаємо, 26 березня у німецькому місті Гамбург сталася стрілянина. Унаслідок події загинуло двоє людей.
Також внаслідок стрілянини в молитовному домі Гамбурга отримала поранення громадянка України.
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