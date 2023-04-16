У США вечірка завершилася масовою стріляниною, є жертви
Слідчі повідомляють, що, імовірно, на вечірці сталася сварка, що призвела до трагедії
В американському місті Дадевілль (штат Алабама) святкування дня народження обернулося масовою стріляниною. Унаслідок чого щонайменше 20 осіб дістали поранення. Про це повідомляє WRBL .
За словами очевидців, більшість поранених – підлітки. Слідчі повідомляють, що, імовірно, на вечірці сталася сварка, що призвела до трагедії.
Кілька правоохоронних органів, включно з Державним бюро розслідувань ALEA, поліцією Дадевілля та офісом шерифа округу Таллапуса, ведуть розслідування.
Постраждалих доправили в місцеві лікарні для надання медичної допомоги.
Подробиці про підозрюваних у скоєнні стрілянини або мотиви поки що не розголошує влада. Свідки повідомили, що чули численні постріли, а люди вибігали з будівлі і кричали.
За даними Fox News, загинули щонайменше шестеро людей.
Свідок на місці події сказав виданню, що загальна кількість жертв була більшою за шість, включно з кількома людьми, які померли на місці події.
Раніше на Західному березі Йордану, у Тель-Авіві невідомий вистрілив у перехожих прямо з вікна власного авто. Після чого наїхав на них, вийшов з автівки і продовжував стрілянину.
Також повідомлялося, що у середу, 5 квітня, чоловік із сокирою напав на дитячий садок в Блюменау, що на півдні Бразилії. Є загиблі серед дітей.
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