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    У світі

    У Сербії допустили відмову від заявки на членство в ЄС

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    Прапори Євросоюзу та Сербії - У Сербії допустили відмову від заявки на членство в ЄС
    Прапори Євросоюзу та Сербії

    Євросоюз веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року

    Проросійський міністр оборони Сербії попередив, що балканська країна може відкинути свої цілі щодо членства в Європейському союзі заради тісних зв'язків з Москвою.

    Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на AP.

    У відвертих коментарях провладному телеканалу Александар Вулін заявив, що «у разі, якщо ЄС не захоче Сербії, є й інші, які хочуть».

    «Вони (ЄС) кажуть, що «ми втомилися від розширення», - сказав Вулін. «Нам набридли ви і ваша політика постійно змінюваних цілей і встановлення нових умов», - додав він.

    Як відомо, Євросоюз веде переговори про вступ із Сербією з 2014 року, але Брюссель наголошує, що жоден майбутній член ЄС не може мати територіальних або прикордонних суперечок.

    Сербія відмовилася визнати Косово незалежною державою після того, як у 2008 році колишня провінція відкололася і проголосила незалежність через десятиліття після кровопролитної війни 1998-1999 років. Москва є ключовим прибічником позиції Сербії щодо Косова.

    Наприкінці квітня стало відомо, що президенти Сербії та Косова зустрінуться, щоб врегулювати суперечки.

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