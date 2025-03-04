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У парламенті Сербії опозиція застосувала сльозогінний газ та димові шашки (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У парламенті Сербії опозиція застосувала сльозогінний газ та димові шашки (відео)
Опозиційні політики побилися з охоронцями
скріншот з відео

Депутатка Сербської прогресивної партії перенесла інсульт і перебуває в критичному стані

У Сербії у вівторок, 4 березня, опозиційні депутати кинули димові шашки і використали сльозогінний газ у парламенті на знак протесту проти уряду і на підтримку студентів-демонстрантів. Одна депутатка отримала інсульт під час цих заворушень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

На засіданні парламенту, після того, як правляча коаліція на чолі з Сербською прогресивною партією затвердила порядок денний, деякі опозиційні політики вибігли зі своїх місць до спікера парламенту і побилися з охоронцями. Інші кидали димові шашки і запускали сльозогінний газ.

Спікерка парламенту Ана Брнабіч повідомила, що двоє депутатів отримали поранення. Одна з них Жасміна Обрадович з партії СНС перенесла інсульт і перебуває в критичному стані.

«Парламент продовжить працювати і захищати Сербію», – заявила спікерка на засіданні.

Під час сесії політики правлячої коаліції дебатували, а опозиційні депутати свистіли і гуділи в клаксони. Опозиційні депутати також тримали плакати з написами «загальний страйк» і «справедливість для вбитих».

До слова, Сербія помилково проголосувала за резолюцію щодо України на Генеральній асамблеї ООН, підтримавши варіант, який запропонувала Україна та низка європейських країн. Як виявилося, це сталося через втому Вучича.

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Теги: опозиція парламент Сербія депутат

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