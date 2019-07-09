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    У світі

    У Середземному морі за два дні врятували понад 100 біженців

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    За останні роки до Європи з країн Африки та Близького Сходу втекли десятки тисяч людей - У Середземному морі за два дні врятували понад 100 біженців
    За останні роки до Європи з країн Африки та Близького Сходу втекли десятки тисяч людей

    Біженці - це вихідці з Сирії, Лівії, Пакистану, Бангладеш і Гвінеї - ЗМІ

    У Середземному морі за два дні врятували понад 100 біженців, серед них діти віком від одного до чотирьох років. Про це повідомляє Deutsche Welle.

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    Зазначається, що рятувальники з німецької громадської організації Sea-Eye підібрали 9 липня 44 біженця. «Це вихідці з Сирії, Лівії, Пакистану, Бангладеш і Гвінеї. У числі врятованих троє дітей у віці від одного до чотирьох років», - йдеться у повідомленні.

    Видання інформує, що 8 липня біля берегів Лівії підібрали 65 нелегальних мігрантів. «Рятувальники вже передали їх військово-морським силам Мальти, а пізніше їх направлять в інші країни Євросоюзу», - пишуть журналісти.

    За останні роки до Європи з країн Африки та Близького Сходу втекли десятки тисяч людей. Багато з них загинули, намагаючись перепливсти Середземне море.

    Деякі країни ЄС відмовляють приймати біженців. Найбільше від напливу нелегальних мігрантів постраждала Німеччина.

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