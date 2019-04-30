Поліція Лос-Анджелеса запобігла теракту з вибухівкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Правоохоронці змогли викрити чоловіка, а також зупинити його, перш ніж він зміг реалізувати свій намір

Правоохоронці змогли викрити чоловіка, який був переповнений ненавистю й схильністю до масового вбивства

Поліція Лос-Анджелеса відвернула терористичний акт із застосуванням саморобного вибухового пристрою.

Про це заявило міністерство юстиції США, пише CNN.

«26-річному екс-військовому, який служив в Афганістані, висунуто обвинувачення в плануванні терористичних атак у районі Лос-Анджелеса», - зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, Марк Стівен Домінго мав на меті підірвати саморобну бомбу в корпусі скороварки, начинену цвяхами, на мітингу націоналістів у Лонг-Біч, що відбувся минулого тижня.

«Правоохоронці змогли викрити чоловіка, який був переповнений ненавистю й схильністю до масового вбивства, а також зупинити його, перш ніж він зміг реалізувати свій намір», - заявив прокурор Нік Ганна.

Мотивацією Домінго, як стверджують правоохоронці, була «відплата за атаки на мусульман». Він також обмірковував плани нападів на поліцейських, євреїв та церкви.

Нагадаємо, нещодавно силовики затримали двох головних підозрюваних в організації терактів у Шрі-Ланці.

Слід зазначити, що бойовики терористичної організації «Ісламська держава» планують атаки в курортних зонах країн Азії та Африки, взявши за приклад організацію терактів на Шрі-Ланці.

Як повідомлялося, 21 квітня у Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції - Інтерполу.

22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.

Джерело: Укрінформ