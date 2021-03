У Швеції молодик з ножем напав на перехожих: поранено вісім осіб

У центрі шведського міста Ветланда 20-річний чоловік з ножем напав на перехожих і поранив вісім осіб.

Про це повідомляє місцева газета Aftonbladet.

Патрулі поліції наздогнали нападника біля будівлі школи і відкрили по ньому вогонь – чоловік поранений у ногу і затриманий. Мотиви нападника невідомі, його ще не допитали.

Спочатку правоохоронці розглядала атаку як замах на вбивство, але тепер схиляються до того, що це теракт.

Усім потерпілим надали медичну допомогу, у двох тяжкі поранення. Повідомлень про загиблих немає.

#BREAKING At least 8 hurt in #Vetlanda #Sweden knife attack being investigated as a potential #terrorist incident @Telemundo51 #breakingnews pic.twitter.com/ApkFx7MKco

Премʼєр-міністр Швеції Стефан Лофвен уже засудив «жахливий акт» і повідомив про розгортання в місті сил внутрішньої безпеки.

#UPDATE: Swedish PM Stefan Lofven condemned “this terrible act," and added that #Sweden’s domestic security agency SAPO was also working on the case. #Vetlanda https://t.co/Yx8a0FtwQz pic.twitter.com/h5lmX7HsxS