У Швеції молодик з ножем напав на перехожих: поранено вісім осіб
Патрулі поліції наздогнали нападника біля будівлі школи і відкрили по ньому вогонь – чоловік поранений у ногу і затриманий
Спочатку правоохоронці розглядала атаку як замах на вбивство, але тепер схиляються до того, що це теракт
У центрі шведського міста Ветланда 20-річний чоловік з ножем напав на перехожих і поранив вісім осіб.
Про це повідомляє місцева газета Aftonbladet.
Патрулі поліції наздогнали нападника біля будівлі школи і відкрили по ньому вогонь – чоловік поранений у ногу і затриманий. Мотиви нападника невідомі, його ще не допитали.
Спочатку правоохоронці розглядала атаку як замах на вбивство, але тепер схиляються до того, що це теракт.
Усім потерпілим надали медичну допомогу, у двох тяжкі поранення. Повідомлень про загиблих немає.
#BREAKING At least 8 hurt in #Vetlanda #Sweden knife attack being investigated as a potential #terrorist incident @Telemundo51 #breakingnews pic.twitter.com/ApkFx7MKco— JRodriguez (@JRodzMIA) March 3, 2021
Премʼєр-міністр Швеції Стефан Лофвен уже засудив «жахливий акт» і повідомив про розгортання в місті сил внутрішньої безпеки.
#UPDATE: Swedish PM Stefan Lofven condemned “this terrible act," and added that #Sweden’s domestic security agency SAPO was also working on the case. #Vetlanda https://t.co/Yx8a0FtwQz pic.twitter.com/h5lmX7HsxS— Yemen Details (@DetailsYemen) March 3, 2021
Пізніше поліція повідомила, що нападник раніше притягувався за «дрібні злочини» і проживає в південній провінції Смоланд.