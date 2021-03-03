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    У Швеції молодик з ножем напав на перехожих: поранено вісім осіб

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    Патрулі поліції наздогнали нападника біля будівлі школи і відкрили по ньому вогонь &ndash; чоловік поранений у ногу і затриманий - У Швеції молодик з ножем напав на перехожих: поранено вісім осіб

    Патрулі поліції наздогнали нападника біля будівлі школи і відкрили по ньому вогонь – чоловік поранений у ногу і затриманий

    Спочатку правоохоронці розглядала атаку як замах на вбивство, але тепер схиляються до того, що це теракт

    У центрі шведського міста Ветланда 20-річний чоловік з ножем напав на перехожих і поранив вісім осіб.

    Про це повідомляє місцева газета Aftonbladet.

    Патрулі поліції наздогнали нападника біля будівлі школи і відкрили по ньому вогонь – чоловік поранений у ногу і затриманий. Мотиви нападника невідомі, його ще не допитали.

    Спочатку правоохоронці розглядала атаку як замах на вбивство, але тепер схиляються до того, що це теракт.

    Усім потерпілим надали медичну допомогу, у двох тяжкі поранення. Повідомлень про загиблих немає.

    Премʼєр-міністр Швеції Стефан Лофвен уже засудив «жахливий акт» і повідомив про розгортання в місті сил внутрішньої безпеки.

    Пізніше поліція повідомила, що нападник раніше притягувався за «дрібні злочини» і проживає в південній провінції Смоланд.

    Теги: Швеція теракт напад поліція
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