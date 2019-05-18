У Швейцарії крісла в кінотеатрі замінили на двоспальні ліжка



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Вартість квитка в перерахунку на українські гроші становитиме більше 1000 грн

Французька мережа кінотеатрів Les Cinemas Gaumont Pathe відкрила в Швейцарії новий кінотеатр, в якому глядачам пропонується провести сеанс на двоспальних ліжках замість традиційних крісел, передає «Інтерфакс Україна» з посиланням на видання 20 Minuten.

Так зал VIP-Bedroom (VIP-спальня), розташований в кінотеатрі Pathe в комуні Шпрайтенбах, обладнаний 11 двоспальними ліжками з електронно-регульованими підголівниками, подушками і тумбочками. На вході в зал всім відвідувачам видають капці.



Керівництво кінотеатру зазначає, що постільна білизна на ліжках буде змінюватися в перервах між кожним сеансом.



«Гігієнічний аспект дуже для нас важливий, - сказав генеральний директор Pathe Switzerland Венанція Ді Бакка, слова якого наводить швейцарський новинний сайт 20 Minuten. - У Швейцарії ця пропозиція є унікальним. Але ми перевірили цю концепцію за кордоном, і поки ніяких проблем не було».



Крім залу з ліжками, в кінотеатрі Pathe є зал Imax місткістю 350 людей і зал з одномісними і двомісними диванами.



Для відвідування цих трьох залів потрібно придбати VIP-квиток, який коштує 49 швейцарських франків (близько 1280 гривень) і включає безкоштовні закуски і напої. Вартість квитка в інші шість залів зі звичайним обладнанням становить 19,5 франків (близько 510 гривень). У кінотеатрі є зал і для юних відвідувачів, який оснащений кріслами-мішками, басейном з кульками і гіркою.