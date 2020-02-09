У Швейцарії на референдумі підтримали закон, що захищає права ЛГБТ-спільноти



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Швейцарія – одна з останніх країн у Західній Європі, у якої немає такого закону

У неділю, 9 лютого, у Швейцарії провели референдум за розширення закону про боротьбу з расизмом пунктом про захист прав ЛГБТ-спільноти. Про це повідомляє Reuters.

У Швейцарії поки що немає законів, що захищають людей від дискримінації за ознакою орієнтації. Але, за даними екзит-полів за 30 хвилин після закриття виборчих дільниць, 62% швейцарців підтримали зміни до Кримінального кодексу країни.

Ці поправки у 2018 році вже ухвалювали, але тоді противники нововведень зібрали 50 тис. підписів, необхідних у межах швейцарської системи прямої демократії для відправлення питання на референдум.

Закон передбачає ув’язнення до трьох років для людей, які принижують інших громадян за ознакою їхньої орієнтації.

Уряд підтримав новий закон і виготовив різні рекламні плакати. Противники назвали зміну закону порушенням свободи слова.

Також швейцарські виборці відхилили другу ініціативу, яка закликає некомерційні кооперативи побудувати не менш як 10% нового житла в спробі знизити вартість життя. За даними того ж опитування, лише 42% виборців підтримали цю пропозицію.

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