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Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Путін помилував росіянина, який жорстоко зґвалтував та вбив 23-річну дівчину
Канюса засудили до 17 років колонії, але згодом з'явилися його фото у військовій формі та зі зброєю в руках
фото: ngs42

Правозахисники стверджують, що з російських колоній на війну поїхали не менш як 40 тис ув'язнених

Мешканець Кузбасу Владислав Канюс, якого засудили до 17 років за вбивство 23-річної Віри Пехтєльової, отримав помилування указом президента РФ Путіна у квітні 2023 року. Про це повідомила матір дівчини Оксана Пехтєльова у коментарі Сибір.Реалії.

«Мало того, що випустили достроково виродка, який закатував людину до смерті – ще й зброю йому в руки дали! За документом виходить, коли його етапували у квітні до Ростовської області, ще перед відправкою до України, його вже помилували. І ми з цим рішенням влади нашої країни нічого зробити не можемо, поки це все триває. Тільки мовчки спостерігати, як цей виродок живе своє життя, після того, як відібрав його у моєї дочки. Навіть не поранений. Ось така справедливість у нашій країні, такі «герої», – повідомила жінка.

Віра Пехтєльова
Віра Пехтєльова

Вона додала, що Канюс не відбував покарання в установах ФСВП Ростовської області, а помилування отримав указом президента 27 квітня 2023 року. За словами Оксани Пехтєльової, вона з чоловіком намагалися з'ясувати, чи можна опротестувати рішення про помилування вбивці, але адвокати їм відмовили.

Повідомляється, що Кемеровський обласний суд визнав Владислава Канюса винним у вбивстві своєї колишньої дівчини з особливою жорстокістю 28 липня 2022 року. Він виправдав його за статтею про зґвалтування та не притягував його до відповідальності за незаконне позбавлення волі. Канюса засудили до 17 років колонії, а також зобов'язали виплатити 1,5 млн руб (585 тис грн) компенсації рідним загиблої Віри Пехтєльової.

Суд над Канюсом
Суд над Канюсом

За даними слідства, Канюс кілька годин катував дівчину, перш ніж вбити. Сусіди кілька разів викликали поліцію, але наряд не приїхав – в подальшому п'ятеро поліцейських отримали умовні терміни у справі про недбалість.

Родичі Віри Пехтєльової побачили у соціальних мережах фото Канюса, де він на волі позує зі зброєю у компанії людей у військовій формі. Ймовірно, він брав участь у бойових діях в Україні у складі ПВК «Вагнер».

Владислав Канюс
Владислав Канюс

Варто додати, що у другій половині минулого року стало відомо про те, що установи ФСВП РФ відпускають ув'язнених на війну в Україні до складу ПВК «Вагнер». У червні 2023 року президент Росії Володимир Путін визнав, що підписує укази про помилування ув'язнених, завербованих на війну з Україною. За оцінками правозахисників, «вагнерівці» вивезли з колоній щонайменше 40 тис. ув'язнених.

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Теги: путін вбивство зґвалтування помилування

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