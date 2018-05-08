У Швейцарії почали продавати марихуану в звичайних супермаркетах

1,5 грама продукту коштують удвічі більше, ніж сигарети – €15

Німецька мережа Lidl у квітні почала продавати марихуану, вирощену місцевими виробниками. Тепер швейцарці можуть вільно купити пакетик трави у звичайному супермаркеті, передає Euronews. У 2011 році Швейцарія прийняла закон, згідно з яким повнолітнім дозволяється купувати та вживати канабіс з низьким (не більше 1%) вмістом тетрагідроканабінолу. Цим



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1,5 грама продукту коштують удвічі більше, ніж сигарети – €15

Німецька мережа Lidl у квітні почала продавати марихуану, вирощену місцевими виробниками. Тепер швейцарці можуть вільно купити пакетик трави у звичайному супермаркеті, передає Euronews.

У 2011 році Швейцарія прийняла закон, згідно з яким повнолітнім дозволяється купувати та вживати канабіс з низьким (не більше 1%) вмістом тетрагідроканабінолу. Цим скористався стартап «The Botanicals», який вирощує коноплю в автоматизованих теплицях. Особливо підкреслюється, що виробник не користується хімікатами та ГМО, а весь процес виготовлення не завдає шкоди природі.

1,5 грама продукту коштують удвічі більше, ніж сигарети – €15. Однак, згідно з законом, це не зовсім звичайний канабіс – у ньому дуже мало тетрагідроканабінолу, що має психоактивні властивості. Ефект від продукту описується як «розслабляючий і протизапальний».

Тим часом організація Addiction Suisse закликає вагітних не купувати новинку, оскільки канабідіол може порушити функцію плаценти та нашкодити плоду.