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    У Швейцарії почали продавати марихуану в звичайних супермаркетах

    1,5 грама продукту коштують удвічі більше, ніж сигарети – €15
    Німецька мережа Lidl у квітні почала продавати марихуану, вирощену місцевими виробниками. Тепер швейцарці можуть вільно купити пакетик трави у звичайному супермаркеті, передає Euronews. У 2011 році Швейцарія прийняла закон, згідно з яким повнолітнім дозволяється купувати та вживати канабіс з низьким (не більше 1%) вмістом тетрагідроканабінолу. Цим
    • Сьогодні, 12:34
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    1,5 грама продукту коштують удвічі більше, ніж сигарети – €15

    Німецька мережа Lidl у квітні почала продавати марихуану, вирощену місцевими виробниками. Тепер швейцарці можуть вільно купити пакетик трави у звичайному супермаркеті, передає Euronews.

    У 2011 році Швейцарія прийняла закон, згідно з яким повнолітнім дозволяється купувати та вживати канабіс з низьким (не більше 1%) вмістом тетрагідроканабінолу. Цим скористався стартап «The Botanicals», який вирощує коноплю в автоматизованих теплицях. Особливо підкреслюється, що виробник не користується хімікатами та ГМО, а весь процес виготовлення не завдає шкоди природі.

    1,5 грама продукту коштують удвічі більше, ніж сигарети – €15. Однак, згідно з законом, це не зовсім звичайний канабіс – у ньому дуже мало тетрагідроканабінолу, що має психоактивні властивості. Ефект від продукту описується як «розслабляючий і протизапальний».

    Тим часом організація Addiction Suisse закликає вагітних не купувати новинку, оскільки канабідіол може порушити функцію плаценти та нашкодити плоду.

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