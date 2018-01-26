У Швейцарії туристи п'ять днів не могли вибратися з печери
- Сьогодні, 15:23
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Туристи опинилися відрізаними від зовнішнього світу через непередбачений підйом рівня підземних вод
У Швейцарії звільнили сімох туристів і їх провідника, які п'ять днів знаходилися в пастці в печерах Хеллох долини річки Муота. Про це повідомляє The Local.
«Сім спелеологів і їхній провідник, які були у пастці в печері Хеллох у центральній Швейцарії з неділі, повернулися додому», — йдеться у повідомленні.
Рятувальна операція тривала декілька годин.
Після медичного огляду всім врятованим дозволили повернутися додому.
Туристи збиралися провести дводенну спелеологічну екскурсію з ночівлею, але опинилися відрізаними від зовнішнього світу через непередбачений підйом рівня підземних вод, внаслідок чого їм довелося п'ять днів знаходитися на території базового табору всередині печери.
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Джерело: Укрінформ