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    У світі

    У Сицилії вибухнув склад піротехніки: є загиблі

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    У Сицилії вибухнув склад піротехніки: є загиблі
    Фото: da strettoweb.com

    На складі проходили роботи зі зварювальними апаратами, а через неуважність працівників іскри потрапили на вибухонебезпечні речовини

    У провінції Мессіна на Сицилійському півострові в Італії прогримів вибух на складі піротехніки. У результаті інциденту загинули 5 людей.

    Про це повідомляє Le Repubblica.

    Відомо, що на місці працюють спецслужби, з уламків споруди дістали 5 тіл, а ще двоє робітників отримали важкі поранення. Інцидент стався на піротехнічному складі Barcellona Pozzo di Gotto. Під час події в будівлі були присутні родичі господаря складу: дружина похилого віку та 37-річний син.

    Уточнюється, що син намагався врятувати свою маму, але все ж вона загинула. Жінка померла від опіків, а чоловіка госпіталізували у дуже важкому стані.

    На складі проходили роботи зі зварювальними апаратами, а через неуважність працівників іскри потрапили на вибухонебезпечні речовини, внаслідок чого і сталася трагедія. Також наголошується, що на цій же піротехнічної фірмі 20 років тому також стався вибух, але тоді все обійшлося без смертельних випадків.

    На даний момент йде розслідування і уточнюються деталі інциденту.

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