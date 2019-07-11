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    У світі

    У Сирії терористи підірвали автомобіль, є жертви

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    На місце події прибули медичні бригади, які надали першу допомогу постраждалим і доправили їх в медичні установи - У Сирії терористи підірвали автомобіль, є жертви
    На місце події прибули медичні бригади, які надали першу допомогу постраждалим і доправили їх в медичні установи

    У результаті вибуху загинуло 11 людей

    У сирійському місті Афрін стався вибух автомобіля, в результаті якого загинули 11 людей, ще 35 отримали поранення. Про це повідомляє Haber Turk.

    Зазначається, що в центрі міста Афрін в автомобілі спрацював вибуховий пристрій. «У результаті вибуху з бака автомобіля вилилося дизельне паливо, яке при контакті з вогнем зайнялося, - виникла пожежа, що створила густу димову завісу», - йдеться у повідомленні.

    На місце події прибули медичні бригади, які надали першу допомогу постраждалим і доправили їх в медичні установи.

    Сили безпеки Сирії заявили, що терористичний акт був здійснений організацією YPG/PKK.

    Нагадаємо, раніше повідомляло, що три людини постраждали в результаті вибуху ручної гранати в багатоквартирному житловому будинку на околиці Тбілісі. Інцидент стався в поселенні Варкетили. Постраждалі були госпіталізовані в різні медустанови міста.

    Крім того, 10 липня у Сирії в результаті вибуху міни загинули семеро підлітків. Інцидент стався під час сільськогосподарських робіт.

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