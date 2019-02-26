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    У світі

    У Сирії зафіксована ескалація авіаударів

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    Бомбардують здебільшого містах уздовж міжнародної дороги Дамаск-Алеппо - У Сирії зафіксована ескалація авіаударів
    Бомбардують здебільшого містах уздовж міжнародної дороги Дамаск-Алеппо

    Урядові сили обстріляли район Сирії, що утримується повстанцями

    На північному заході Сирії у вівторок, 26 лютого, відбулася значна ескалація повітряних ударів, що змусила тисячі мирних жителів покинути місто Хан Шейхун. Про це повідомляє Reuters з посиланням на Сирійську обсерваторію з прав людини.

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    Директор британської Сирійської обсерваторії з прав людини Рамі Абдулрахман, заявив, що урядові сили посилили артилерійський обстріл і удари з повітря, що постійно наростали протягом останніх 10 днів.

    «Бомбардування, в основному, зосереджене на містах уздовж міжнародної дороги Дамаск-Алеппо», - сказав він.

    Державні ЗМІ Сирії повідомили, що повстанці випустили ракети в декількох містах північної частини провінції Хама, убивши одного цивільного та поранивши сімох, що було порушенням угоди про деескалацію.

    Раніше сирійські державні ЗМІ заявили, що не менш як 70 мирних жителів загинули і постраждали в результаті авіаудару сил міжнародної коаліції по населеному пункту в провінції Дейр-ез-Зор.

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