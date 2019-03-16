У Словаччині обирають президента



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Глава словацької держави має здебільшого представницькі функції

16 березня у Словаччині обирають президента

У Словаччині в суботу, 16 березня, проходять президентські вибори. Понад чотири мільйони виборців обирають нового главу держави на наступні п'ять років. За даними останніх опитувань громадської думки, ліберальна юристка Зузана Капутова випереджала єврокомісара Мароша Шефчовича, котрого висунули правлячі соціал-демократи. Загалом на виборах за пост глави держави змагаються 13 кандидатів.

Виборчі дільниці працюватимуть до 22 години за місцевим часом. Очікується, що результати народного волевиявлення будуть відомі протягом наступного дня після виборів.

Якщо жоден з кандидатів не набере абсолютної більшості голосів, то 30 березня відбудеться другий тур голосування, у якому змагатимуться два кандидати із найбільшою кількістю голосів виборців.

Глава держави у Словаччині має здебільшого представницькі функції. Однак у випадку урядової кризи президент відіграє вирішальну роль.

Джерело: Deutsche Welle