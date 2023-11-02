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Росія заявила про нову атаку на Курську АЕС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія заявила про нову атаку на Курську АЕС
Дрон нібито впав на території Курської АЕС
фото ілюстративне

Вибуховий пристрій нібито не здетонував

У Росії заявили про нову атаку на Курську атомну електростанцію (АЕС) нібито з боку ЗСУ. Про це передають російські Telegram-канали.

Зазначається, що на станції нібито намагалися влаштувати вибух в допомогою безпілотника.

«Сьогодні (2 листопада) близько полудня на території Курської атомної електростанції в місті Курчатові виявили БПЛА літакового типу, який впав. Він ніс на собі вибухівку, яку саме – пізніше встановлять експерти», – йдеться у повідомленні.

Проте вибуховий пристрій нібито не здетонував.

«Ніяких руйнувань немає. Дрон виявив співробітник служби безпеки під час патрулювання території», – як завжди заявляють пропагандисти.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: війна росія ЗСУ

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