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    У світі

    У США демократи вимагають розслідування затримки військової допомоги Україні

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    З невідомих причин цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатську комісію повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин - У США демократи вимагають розслідування затримки військової допомоги Україні
    З невідомих причин цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатську комісію повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин

    Дурбін опублікував копію листа, з якого випливає, що в лютому Пентагон повідомив комісію Конгресу з питань оборони, що збирається направити Україні $125 млн

    Група сенаторів-демократів звернулася до Міністерства оборони США з проханням розслідувати затримку військової допомоги Україні.

    Про це сенатор Дік Дурбін повідомив у своєму Twitter.

    Зазначається, що Дурбін опублікував копію листа, з якого випливає, що в лютому Пентагон повідомив комісію Конгресу з питань оборони, що збирається направити Україні $125 млн  У травні Міноборони повідомило, що має намір перевести ще стільки ж грошей для військової допомоги Україні.

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    «Проте з невідомих причин цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатську комісію повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин», - написав він.

    У зв'язку з цим демократ звернувся до Пентагону.

    «Я закликаю Міністерство оборони США провести розслідування з приводу припинення надання Україні військової допомоги, ассигнованной конгресом, нібито за вказівкою Білого дому», - написав Дурбін.

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    США Міноборони військова техніка розслідування Україна Twitter Пентагон
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