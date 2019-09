У США демократи вимагають розслідування затримки військової допомоги Україні

Дурбін опублікував копію листа, з якого випливає, що в лютому Пентагон повідомив комісію Конгресу з питань оборони, що збирається направити Україні $125 млн

Група сенаторів-демократів звернулася до Міністерства оборони США з проханням розслідувати затримку військової допомоги Україні.

Про це сенатор Дік Дурбін повідомив у своєму Twitter.

Зазначається, що Дурбін опублікував копію листа, з якого випливає, що в лютому Пентагон повідомив комісію Конгресу з питань оборони, що збирається направити Україні $125 млн У травні Міноборони повідомило, що має намір перевести ще стільки ж грошей для військової допомоги Україні.

«Проте з невідомих причин цей процес сповільнився протягом літа, і до середини серпня сенатську комісію повідомили, що кошти не надійшли з невизначених причин», - написав він.

I’m calling on the DoD OIG to investigate the withholding of Ukraine military aid appropriated by Congress, allegedly at the direction of the White House. The delay raises questions about whether DoD officials were involved in any scheme to target a political opponent. pic.twitter.com/taGRQ2Olil