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    У світі

    Компанія Маска планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики

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    <p>Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9 відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді</p> <p></p> - Компанія Маска планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики

    Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9 відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді

    Фото Everyday Astronaut

    Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн

    23 січня о 16:40 американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснить наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики. Місія Transporter-1 доставить на орбіту відразу 143 супутники.

    Про це повідомляє Everyday Astronaut.

    Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставить супутники на орбіту, відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 9:40 EST (16:40 за київським часом). Це буде п’ятий політ ракети.

    попередній рекорд компанії Маска з «пакетних» запусків – 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд наразі належить індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом було запущено 104 супутники, повідомляє Ліга.

    Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.

    «Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!», – розповів Маск.

    Нагадаємо, багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9, що стартував 19 грудня 2020 року на орбіту з секретним супутником NROL-108 Національного управління військово-космічної розвідки США, успішно приземлився через 8 хв 15 с після старту ракети.

    До слова, SpaceX запустила ракету з новим супутником радіомовлення.

    Як повідомлялося, корабель Cargo Dragon через негоду не зможе повернутись на Землю.

    Теги: США політ корабель рекорд SpaceX Falcon
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