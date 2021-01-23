Компанія Маска планує здійснити наймасовіший запуск в історії космонавтики

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9 відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді

Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн

23 січня о 16:40 американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснить наймасовіший за кількістю корисних навантажень запуск в історії космонавтики. Місія Transporter-1 доставить на орбіту відразу 143 супутники.

Про це повідомляє Everyday Astronaut.

Запуск багаторазової ракети-носія Falcon 9, яка доставить супутники на орбіту, відбудеться з комплексу SLC-40 у Флориді, США о 9:40 EST (16:40 за київським часом). Це буде п’ятий політ ракети.

попередній рекорд компанії Маска з «пакетних» запусків – 64 апарати в місії SSO-A. Світовий рекорд наразі належить індійській місії PSLV-C37: 15 лютого 2017 року разом було запущено 104 супутники, повідомляє Ліга.

Загальна маса 143-х супутників від 30 клієнтів SpaceX понад п’ять тонн.

«Запускаємо безліч невеликих супутників для широкого кола клієнтів. З радістю пропонуємо послуги по недорогому виходу на орбіту для невеликих компаній!», – розповів Маск.

Нагадаємо, багаторазовий перший ступінь ракети Falcon 9, що стартував 19 грудня 2020 року на орбіту з секретним супутником NROL-108 Національного управління військово-космічної розвідки США, успішно приземлився через 8 хв 15 с після старту ракети.

До слова, SpaceX запустила ракету з новим супутником радіомовлення.

Як повідомлялося, корабель Cargo Dragon через негоду не зможе повернутись на Землю.