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У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
Поліціянти отримали попередження про погрози Трампу та Венсу
фото з відкритих джерел

Підозрюваний чоловік, на ім'я Майкл, неодноразово погрожував Трампу та Венсу у Facebook

У місті Юпітер, що в американському штаті Флорида, 19 липня затримали чоловіка, якого підозрюють у надсиланні погроз вбивством у соцмережах кандидату у президенти США Дональду Трампу та його претендентові на посаду віцепрезидента Джеймсу Девіду Венсу. Про це повідомила місцева поліція.

Підозрюваний чоловік, на ім'я Майкл, неодноразово погрожував Трампу та Венсу у Facebook, також погрози про нанесення тілесних ушкоджень лунали у бік членів їхніх сімей.

Поліціянти отримали попередження про погрози від місцевих та онлайн. Чоловіка вже взяли під варту.

Юпітер розташований приблизно за 32 кілометри від будинку Трампа Мар-а-Лаго.

Раніше CNN писало, що влада США за останні кілька тижнів отримала розвідувальну інформацію про змову Ірану з метою замаху на Дональда Трампа. На тлі цього Секретна служба країни посилила охорону навколо кандидата у президенти. Ці дані не пов'язані зі стрільцем, який вчинив замах на Трампа.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Теги: Флорида поліція чоловік влада погрози

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