У США потяг із конгресменами врізався у вантажівку: є загиблий

Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію

В американському штаті Вірджинія поїзд, в якому їхали члени конгресу від Республіканської партії, зіткнувся з вантажівкою і частково зійшов з рейок.

Про це повідомляє CNN.

Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію.

Конгресмен Джон Фасо розповів, що знаходився в момент аварії в третьому вагоні. За його словами, потяг зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила сміття.

BREAKING: White House: 1 death and 1 serious injury after crash involving a train with GOP lawmakers and a truck, but "there are no serious injuries among members of Congress or their staff."https://t.co/l1iAPNzniZ pic.twitter.com/Jj7VNVFrIa