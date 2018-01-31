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    У США потяг із конгресменами врізався у вантажівку: є загиблий

    Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію
    В американському штаті Вірджинія поїзд, в якому їхали члени конгресу від Республіканської партії, зіткнувся з вантажівкою і частково зійшов з рейок. Про це повідомляє CNN. Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію. Конгресмен Джон Фасо розповів, що знаходився в момент аварії в третьому вагоні. За його
    • Сьогодні, 00:17
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    Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію

    В американському штаті Вірджинія поїзд, в якому їхали члени конгресу від Республіканської партії, зіткнувся з вантажівкою і частково зійшов з рейок.

    Про це повідомляє CNN.

    Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію.

    Конгресмен Джон Фасо розповів, що знаходився в момент аварії в третьому вагоні. За його словами, потяг зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила сміття.

    Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що одна людина загинула і ще одна отримала поранення, передає Reuters.

    Вона наголосила, що серед конгресменів і їх помічників серйозних травм ніхто не отримав.

    Президент США Дональд Трамп проінформований про те, що трапилося. Вантажівка в результаті аварії практично була повністю розбита. У ній знаходилися дві людини.

    США потяг Twitter
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