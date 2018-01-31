У США потяг із конгресменами врізався у вантажівку: є загиблий

Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію

В американському штаті Вірджинія поїзд, в якому їхали члени конгресу від Республіканської партії, зіткнувся з вантажівкою і частково зійшов з рейок. Про це повідомляє CNN. Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію. Конгресмен Джон Фасо розповів, що знаходився в момент аварії в третьому вагоні. За його



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Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію

В американському штаті Вірджинія поїзд, в якому їхали члени конгресу від Республіканської партії, зіткнувся з вантажівкою і частково зійшов з рейок.

Про це повідомляє CNN.

Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію.

Конгресмен Джон Фасо розповів, що знаходився в момент аварії в третьому вагоні. За його словами, потяг зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила сміття.

BREAKING: White House: 1 death and 1 serious injury after crash involving a train with GOP lawmakers and a truck, but "there are no serious injuries among members of Congress or their staff."https://t.co/l1iAPNzniZ pic.twitter.com/Jj7VNVFrIa — NBC News (@NBCNews) 31 січня 2018 р.

We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb — Rep. Greg Walden (@repgregwalden) 31 січня 2018 р.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що одна людина загинула і ще одна отримала поранення, передає Reuters.

Вона наголосила, що серед конгресменів і їх помічників серйозних травм ніхто не отримав.

Президент США Дональд Трамп проінформований про те, що трапилося. Вантажівка в результаті аварії практично була повністю розбита. У ній знаходилися дві людини.