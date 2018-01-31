У США потяг із конгресменами врізався у вантажівку: є загиблий
- Сьогодні, 00:17
-
Розсилка
Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію
В американському штаті Вірджинія поїзд, в якому їхали члени конгресу від Республіканської партії, зіткнувся з вантажівкою і частково зійшов з рейок.
Про це повідомляє CNN.
Члени конгресу прямували на поїзді на виїзне засідання в Західну Вірджинію.
Конгресмен Джон Фасо розповів, що знаходився в момент аварії в третьому вагоні. За його словами, потяг зіткнувся з вантажівкою, яка перевозила сміття.
BREAKING: White House: 1 death and 1 serious injury after crash involving a train with GOP lawmakers and a truck, but "there are no serious injuries among members of Congress or their staff."https://t.co/l1iAPNzniZ pic.twitter.com/Jj7VNVFrIa— NBC News (@NBCNews) 31 січня 2018 р.
We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb— Rep. Greg Walden (@repgregwalden) 31 січня 2018 р.
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс повідомила, що одна людина загинула і ще одна отримала поранення, передає Reuters.
Вона наголосила, що серед конгресменів і їх помічників серйозних травм ніхто не отримав.
Президент США Дональд Трамп проінформований про те, що трапилося. Вантажівка в результаті аварії практично була повністю розбита. У ній знаходилися дві людини.