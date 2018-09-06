У США сталася смертельна стрілянина в банку



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Фото: Associated Press Жертвами стрілянини стали чотири людини

Стрілок відкрив вогонь по людям, після цього він вступив в перестрілку з поліцейськими

У четвер, 6 вересня в американському Цинциннаті (штат Огайо) сталася стрілянина, жертвами якої стали чотири людини.

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався в центрі міста, в 30-поверховій будівлі, в якій розташовується штаб-квартира американської банківської корпорації Fifth Third Bank.

За словами начальника місцевої поліції Еліота Айзека, стрілок відкрив вогонь по людям, після цього він вступив в перестрілку з поліцейськими у вестибюлі банку.

За інформацією ЗМІ, зловмисник загинув, проте обставини його смерті поки невідомі.

Нагадаємо, у понеділок в Каліфорнії невідомий розстріляв 10 людей.