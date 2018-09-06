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    У світі

    У США сталася смертельна стрілянина в банку

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    Жертвами стрілянини&nbsp;стали чотири людини - У США сталася смертельна стрілянина в банку
    Фото: Associated Press
    Жертвами стрілянини стали чотири людини

    Стрілок відкрив вогонь по людям, після цього він вступив в перестрілку з поліцейськими

    У четвер, 6 вересня в американському Цинциннаті (штат Огайо) сталася стрілянина, жертвами якої стали чотири людини.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Інцидент стався в центрі міста, в 30-поверховій будівлі, в якій розташовується штаб-квартира американської банківської корпорації Fifth Third Bank.

    За словами начальника місцевої поліції Еліота Айзека, стрілок відкрив вогонь по людям, після цього він вступив в перестрілку з поліцейськими у вестибюлі банку.

    За інформацією ЗМІ, зловмисник загинув, проте обставини його смерті поки невідомі.

    Нагадаємо, у понеділок в Каліфорнії невідомий розстріляв 10 людей.

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