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Узбекистан каратиме за квадробінг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Узбекистан каратиме за квадробінг
Квадроберів можна часто зустрісти в Узбекистані
Фото: МВС Узбекистану

МВС Узбезкистану назвало поведінку квадроберів абсолютно неприпустимою

Прояв серед дітей та підлітків субкультури «квадробінг» кваліфікуватиметься як невиконання батьківських обов'язків та каратиметься штрафами. Про це заявили у Міністерстві внутрішніх справ Узбекистану, пише Informburo.kz.

У міністерстві наголосили, що відповідно до адміністративного кодексу, невиконання батьками обов'язків з виховання може спричинити штрафи до 1 млн 875 тисяч сум ($144).

Відомство послалося на думку фахівців, які попереджають про негативний вплив «квадробінгу» на психічне здоров'я підлітків, що може призвести до агресивної поведінки та соціальної ізоляції. У міністерстві нагадали батькам про їхню відповідальність за виховання дітей до досягнення повноліття відповідно до конституції та законів країни.

Як інформує Міністерство внутрішніх справ Узбекистану, у Ташкенті з'явилися послідовники цієї субкультури і, навіть, зафіксовано факт правопорушення на цьому ґрунті. Зокрема, 11 жовтня «квадробер», який уявляв себе собакою, напав на людину, сильно злякавши дитину, що була поряд з ним.

«Ці обставини суперечать правилам поведінки у суспільстві, що є абсолютно неприпустимим. Фахівці вважають, що «квадробіка» може призвести до того, що дитина прийме на себе агресивні дії тварин, травмуючи себе і оточення, і може призвести до пошкодження психіки дитини, що ще не до кінця сформувалася, а також до її ізоляції від суспільства», – йдеться у заяві МВС.

У відомстві додали, що за потреби також проводитимуться спеціальні психологічні обстеження дітей, щоб визначити, який вплив має «квадробіка» на психічний та емоційний стан дитини.

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Теги: МВС дитина штраф

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