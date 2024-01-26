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У США вперше страчено в'язня за допомогою азоту

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У США вперше страчено в'язня за допомогою азоту
В Алабамі відбулася перша страта за допомогою азоту
фото: Reuters

У штаті назвали такий спосіб страти «найбільш безболісним і гуманним»

У штаті Алабама стратили засудженого вбивцю Кеннета Сміта шляхом вдихання азоту. Це перша страта в США за допомогою такого методу. Про це повідомляє Reuters.

Експерти ООН з прав людини та адвокати Сміта намагалися запобігти цьому, кажучи, що цей метод був експериментальним і міг призвести до тяжкої смерті або несмертельних травм. Водночас у штаті назвали такий спосіб страти «найбільш безболісним і гуманним методом страти, відомим людству».

У момент страти людині на обличчя надягають маску, в яку подають азот, щоб вона не могла дихати киснем (азот при вдиханні з киснем нешкідливий). У результаті людина вмирає від нестачі кисню.

Кеннет Сміт був засуджений за замовне вбивство у 1988 році. Сміту та його спільнику заплатили по тисячі доларів за вбивство Елізабет Сеннетт. Родина жінки 35 років чекала, коли переможе справедливість.

Кеннет Юджин Сміт, страчений у США
Кеннет Юджин Сміт, страчений у США
фото: Reuters

Убивця вже пережив одну спробу страти. У листопаді 2022 року офіційні особи Алабами скасували його страту за допомогою смертельної ін’єкції після того, як годинами намагалися вставити голку для внутрішньовенного введення в його тіло.

Як повідомляє Reuters, Сміт залишався у свідомості протягом кількох хвилин після активації азоту. Потім він почав тремтіти і звиватися. Через дві хвилини його дихання почало сповільнюватися.

Представники штату Алабама заявили в судових документах, що вони очікували, що Сміт втратить свідомість менш ніж за хвилину і незабаром помре. Однак чоловік затримував дихання настільки довго, наскільки міг.

Процес страти розпочався 25 січня о 19:53 за місцевим часом. Смерть Сміта зафіксували о 20:25.

Нагадаємо, Верховний суд американського шатату Алабама дозволив стратити ув'язненого за допомогою досі не використовуваного для цього газоподібного азоту.

Теги: США вбивство смерть чоловік

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