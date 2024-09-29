Справа стосується коментарів Дуди щодо глядачів фільму Аґнєшки Голланд «Зелений кордон»

Президент Польщі Анджей Дуда постане перед судом через невдале висловлювання про поляків. Засідання заплановано на 2025 рік. Про це повідомляє Fakt.

Справа стосується коментарів Дуди щодо глядачів фільму Аґнєшки Голланд «Зелений кордон». Кінострічка розповідає історію про біженців з Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити в ЄС через кордон Білорусі та Польщі. Режисерка Аґнєшка Голланд показала, як білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону для нібито легкого переходу в ЄС.

Польський президент коментуючи фільм вжив невдале висловлювання про глядачів фільму, нібито називаючи їх свинями.

«Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло «Тільки свині сидять в кінотеатрі», – сказав Дуда.

Дуда пізніше пояснив, що це були не його словам, а цитата. Він також послався на «закон про цитування».

Центру моніторингу расистської та ксенофобської поведінки вважає, що Дуда образив громадян власної країни. Як повідомила організація, перше слухання у справі польського президента відбудеться 24 жовтня 2025 року у Варшаві.

Адвокати у коментарі польському виданню заявили, що це буде судовий процес, який не має прецеденту в історії. Вирок у справі може бути вибачення, компенсація чи відшкодування збитків. Суд може також зобов'язати Дуду опублікувати вибачення у ЗМІ.

Нагадаємо, під час нещодавніх переговорів у Києві президент Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський мали складну розмову на тему Волинської трагедії. Як повідомляли ЗМІ, польська сторона була неприємно вражена стилем ведення переговорів українським лідером. Польське МЗС заявило, що нинішня позиція України щодо ексгумації жертв Волинської трагедії викликає розчарування у Варшаві, і найближчим часом будуть вжиті конкретні заходи. Одне з можливих рішень – використати майбутнє головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться в січні 2025 року, як важіль тиску на Київ. Польща може вплинути на євроінтеграційні переговори України, вимагаючи врегулювання історичних питань.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не зможе вступити до Євросоюзу без розв'язання питання про Волинську трагедію 1943 року.

Як відомо, українська влада погодилася на початок пошуково-ексгумаційних робіт на могилах поляків, убитих Українською повстанською армією (УПА) в лютому 1945 року в містечку Пузники на Поділлі.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає неправильним, що молодий українець обслуговує його в перукарні у Варшаві замість того, щоб захищати свою країну.