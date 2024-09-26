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Україна отримає нові бомби для F-16: що про них відомо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна отримає нові бомби для F-16: що про них відомо
Бомба AGM-154 JSOW
фото: Defense Express

Нова зброя може досягати цілей на відстані близько 110 км

До нового пакету військової допомои Україні від США ввійшли планувальні бомби American Joint Standoff Weapon (JSOW). Їхня дальність ураження сягає до 110 км. Про це повідомляє ABC News із покликанням на джерело в Пентагоні.

Представник Міноборони США заявив, це вперше українські військові отримають планувальні бомби JSOW у межах пакета допомоги на 375 млн дол., оголошеного напередодні.

Ці бомби можуть встановлюватися на винищувачі F-16, які отримала Україна. Боєприпаси мають висувні крила, які допомагають досягати цілей на відстані до 70 миль (близько 110 км).

Існує кілька версій JSOW. За даними чиновника, Україна отримає ті бомби, які оснащені касетними боєприпасами.

Нагадаємо, що сьогодні Сполучені Штати Америки надали Україні оборонну допомогу на загальну суму 7,9 млрд доларів, до якої, зокрема, увійшли додаткова батарея ППО Patriot, дрони та ракети великої дальності.

Раніше адміністрація Байдена оголосила про додаткову безпекову допомогу Україні. Про це повідомило міністерство оборони США. Пакет, вміст якого оцінюється у $375 млн, має задовольнити найбільш нагальні потреби України. Він включає боєприпаси класу «повітря – земля», боєприпаси для реактивних систем і артилерії, бронетехніку та протитанкову зброю.

Також повідомлялося, що пакети військової допомоги США для України були меншими за останні місяці, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надіслати Києву, скоротилися.

Теги: США зброя Україна озброєння винищувач

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