У Стокгольмі пролунали вибухи: деталі

Правоохоронці не виключають, що один із вибухів пов'язаний зі стріляниною, яка сталася у новорічну ніч

У столиці Швеції Стокгольмі сьогодні, 2 січня, пролунали два потужні вибухи. Про це повідомляє SVT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як зазначається у повідомленні, перший вибух стався близько 3:00 за місцевим часом у західній частині Стокгольма, приблизно за годину пролунав ще один вибух у південній частині міста.

Поліція розслідує, чи вони пов'язані між собою. За даними влади, внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Водночас правоохоронці не виключають, що один із вибухів пов'язаний зі стріляниною, яка сталася у новорічну ніч. Тоді було застрелено 20-річного чоловіка.

Наразі у західній частині Стокгольма проводиться масштабна поліцейська операція. Вибухотехніки та криміналісти обстежують місце події, а поліція розпочала попереднє розслідування за фактом суспільно небезпечного руйнування.

У суботу ввечері в цьому районі був застрелений чоловік у віці 20 років. «За однією з версій, це продовження передноворічної стрілянини. Але це не єдина наша версія», - заявила речниця поліції Ола Остерлінг.

Поліція станом на 06:00 заявила, що не має жодних повідомлень про те, що хтось отримав фізичні травми у зв'язку з вибухом.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загалом після нічних вибухів було заарештовано п'ять осіб. Поліція поки що не бачить прямого зв'язку між вибухом у Багармоссені та Грімсті, але вивчає таку можливість.

«Ми не виключаємо, що існує зв'язок між вибухами, стріляниною і вбивством, які сталися під час різдвяних вихідних і в наступні дні», - заявили в поліції.