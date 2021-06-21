На Київщині з 22 червня обмежать рух транспорту: маршрути об'їзду

Два дні буде закрито рух автотранспорту в межах залізничного переїзду станції «Клавдієве»

Рух автотранспорту через залізничний переїзд станції «Клавдієве» тимчасово обмежать. Про це інформує офіційний портал Патрульної поліції Київської області.

Так, 22 та 23 червня з 9:00 до 17:00 тимчасово закриють рух у межах залізничного переїзду станції «Клавдієве», що в смт. Клавдієво на вулиці Травневій.

«Це необхідно для забезпечення безпеки руху поїздів та автотранспорту під час проведення ремонтних робіт», – ідеться у повідомленні.

Об’їзд буде за такими маршрутами:

залізничним переїздом станції «Бородянка»;

вулицею Вокзальна міста Бородянка;

селами Вабля, Дружня,Андріївка, Липівка, Ганворонщина, Плахтянка, Пороскотень.

«Водії, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути враховуючи обмеження», – просять у поліції.

Як відомо, у Київській області обмежено рух транспортних засобів вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн усіма автомобільними дорогами загального користування за температури вище +28 С.

Раніше повідомлялося, що в Україні почала діяти тимчасова заборона на проїзд вантажних автомобілів дорогами державного значення.

Виняток лише для вантажівок, що здійснюють перевезення небезпечних, швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, а також перевезення, пов’язані із запобіганням або ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

Рух обмежується у денну пору доби при температурних показниках повітря вище +28 градусів за Цельсієм.

Водіям потрібно перечекати спекотний період можна на майданчиках для тимчасової стоянки транспортних засобів в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу.

До слова, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян подав у НАБУ заяву про вчинення злочину Володимиром Зеленським з розкрадання у особливо великих розмірах коштів платників податків у рамках президентського проекту «Велике будівництво».