У Тайвані розбився військовий гелікоптер: вісім жертв



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Військовий вертоліт розбився в горах Тайваню Фото: Reuters

У катастрофі загинув керівник тайванського генерального штабу

У горах поблизу столиці Тайваню розбився гелікоптер військово-повітряних сил Тайваню. Серед восьми загиблих - очільник генштабу країни.

Про це повідомляє AP.

«Керівник тайванського генерального штабу генерал Шень Імінь загинув внаслідок падіння військового вертольоту в горах поблизу столиці країни. Окрім нього, загинули ще 7 людей, 5 – вижили», - йдеться в повідомленні.

Інцидент трапився, коли гелікоптер UH-60M Blackhawk летів із Тайпей до міста Ілан. Вертоліт зник із радарів через 10 хвилин після вильоту з бази.

Як відомо, загиблий 63-річний тайванський генерал став начальником генштабу в липні минулого року. До того Шень Імінь був командувачем військово-повітряних сил Тайваню.