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    У світі

    У Тайвані розбився військовий гелікоптер: вісім жертв

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    Військовий вертоліт розбився в горах Тайваню - У Тайвані розбився військовий гелікоптер: вісім жертв
    Військовий вертоліт розбився в горах Тайваню
    Фото: Reuters

    У катастрофі загинув керівник тайванського генерального штабу

    У горах поблизу столиці Тайваню розбився гелікоптер військово-повітряних сил Тайваню. Серед восьми загиблих - очільник генштабу країни.

    Про це повідомляє AP.

    «Керівник тайванського генерального штабу генерал Шень Імінь загинув внаслідок падіння військового вертольоту в горах поблизу столиці країни. Окрім нього, загинули ще 7 людей, 5 – вижили», - йдеться в повідомленні.

    Інцидент трапився, коли гелікоптер UH-60M Blackhawk летів із Тайпей до міста Ілан. Вертоліт зник із радарів через 10 хвилин після вильоту з бази.

    Як відомо, загиблий 63-річний тайванський генерал став начальником генштабу в липні минулого року. До того Шень Імінь був командувачем військово-повітряних сил Тайваню.

    катастрофа вертоліт військові Тайвань
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