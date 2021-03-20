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    У Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, є загибла і поранені

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    Стрілянина сталася в одному з нічних клубів&nbsp;Далласа - У Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, є загибла і поранені
    Стрілянина сталася в одному з нічних клубів Далласа

    Стрілянина сталася в ході перепалки між відвідувачами закладу

    В американському місті Даллас, штат Техас, чоловік відкрив стрілянину в нічному клубі. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще п'ять отримали поранення.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначається, що стрілянина сталася в ході перепалки між відвідувачами закладу.

    В результаті стрілянини шість осіб були госпіталізовані. Одна з постраждалих померла в лікарні. За даними поліції, стан поранених варіюється від стабільного до критичного.

    Відомо, що стрілець втік з місця події. Його розшукують.

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    Нагадаємо, цього тижня у трьох салонах в американській Атланті та передмісті сталися стрілянини, у результаті яких загинули восьмеро людей.

    За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі в Черокі –21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстока.

    Згодом президент США Джо Байден вилетів до Атланти. Візит пов'язаний із стріляниною в спа-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.

    Теги: кримінал США поліція стрілянина
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