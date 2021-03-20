У Техасі сталася стрілянина в нічному клубі, є загибла і поранені
Стрілянина сталася в ході перепалки між відвідувачами закладу
В американському місті Даллас, штат Техас, чоловік відкрив стрілянину в нічному клубі. В результаті обстрілу загинула одна людина, ще п'ять отримали поранення.
Про це повідомляє Associated Press.
Зазначається, що стрілянина сталася в ході перепалки між відвідувачами закладу.
В результаті стрілянини шість осіб були госпіталізовані. Одна з постраждалих померла в лікарні. За даними поліції, стан поранених варіюється від стабільного до критичного.
Відомо, що стрілець втік з місця події. Його розшукують.
Нагадаємо, цього тижня у трьох салонах в американській Атланті та передмісті сталися стрілянини, у результаті яких загинули восьмеро людей.
За кілька годин правоохоронці затримали підозрюваного в стрільбі в Черокі –21-річного Роберта Аарона Лонга з Вудстока.
Згодом президент США Джо Байден вилетів до Атланти. Візит пов'язаний із стріляниною в спа-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.