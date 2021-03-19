У Білому домі пояснили, чому Байден впав на трапі літака

Джо Байден кілька разів спіткнувся і впав, піднімаючись по трапу на борт Air Force On

Президент США після падіння почуває себе чудово

Президент США Джо Байден кілька разів спіткнувся і впав на трапі літака через сильний вітер.

Про це заявила представниця пресслужби Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Mediate.

«Як ви знаєте, сьогодні дуже вітряно, дуже. Я сама майже впала на сходах », – сказала Жан-П'єр.

Вона також запевнила, що Байден почуває себе чудово.

У свою чергу, керівниця пресслужби Білого дому Кейт Бедінгфільд написала в Twitter, що президент «всього лише оступився на сходах». Вона також повідомила, що йому не потрібна допомога лікарів.

Раніше президент США Джо Байден кілька разів спіткнувся і впав, піднімаючись по трапу на борт Air Force On.

Літак вилетів до Атланти, де у Байдена запланована зустріч з лідерами азіатського співтовариства. Візит пов'язаний із стріляниною в спа-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.