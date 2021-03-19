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    У Білому домі пояснили, чому Байден впав на трапі літака

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    Джо Байден кілька разів спіткнувся і впав, піднімаючись по трапу на борт Air Force On - У Білому домі пояснили, чому Байден впав на трапі літака
    Джо Байден кілька разів спіткнувся і впав, піднімаючись по трапу на борт Air Force On
    Скріншот з відео

    Президент США після падіння почуває себе чудово

    Президент США Джо Байден кілька разів спіткнувся і впав на трапі літака через сильний вітер.

    Про це заявила представниця пресслужби Білого дому Карін Жан-П'єр, пише Mediate.

    «Як ви знаєте, сьогодні дуже вітряно, дуже. Я сама майже впала на сходах », – сказала Жан-П'єр.

    Вона також запевнила, що Байден почуває себе чудово.

    У свою чергу, керівниця пресслужби Білого дому Кейт Бедінгфільд написала в Twitter, що президент «всього лише оступився на сходах». Вона також повідомила, що йому не потрібна допомога лікарів.

    Раніше президент США Джо Байден кілька разів спіткнувся і впав, піднімаючись по трапу на борт Air Force On.

    Літак вилетів до Атланти, де у Байдена запланована зустріч з лідерами азіатського співтовариства. Візит пов'язаний із стріляниною в спа-салонах, в результаті якої загинули вісім осіб.

    Теги: США Джозеф Байден літак президент вітер
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