У Тихому океані прокинувся підводний вулкан (фото)

Вибухи ґрунтових вод можуть спричинити хвилі цунамі

У Вануату, країні південної частини Тихого океану, сьогодні почалося виверження підводного вулкана. Про це повідомив Департамент метеорології та геологічних небезпек Вануату.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Є повідомлення про діоксид сірки, за якими пролунали фреатичні вибухи, що викинули попіл на висоту близько 100 метрів. Жителям Епі, Тонгоа та прилеглих островів рекомендується триматися подалі від узбережжя, оскільки фреатичні вибухи можуть продовжуватися та викликати невеликі хвилі», – йдеться в повідомленні.

Підводний вулкан, що знаходиться у 6 км на схід від острова Апіа, є одним з активних підводних вулканічних конусів і кальдери, які востаннє вивергалися в 2004 році. За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи ґрунтових вод можуть спричинити хвилі цунамі. Для інших островів навколо Апіа було оголошено тривогу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у грудні активізувався найбільший вулкан Індонезії.

28 листопада на Гаваях почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року.