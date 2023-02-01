Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Тихому океані прокинувся підводний вулкан (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Тихому океані прокинувся підводний вулкан (фото)
фото з відкритих джерел

Вибухи ґрунтових вод можуть спричинити хвилі цунамі

У Вануату, країні південної частини Тихого океану, сьогодні почалося виверження підводного вулкана. Про це повідомив Департамент метеорології та геологічних небезпек Вануату.

«Є повідомлення про діоксид сірки, за якими пролунали фреатичні вибухи, що викинули попіл на висоту близько 100 метрів. Жителям Епі, Тонгоа та прилеглих островів рекомендується триматися подалі від узбережжя, оскільки фреатичні вибухи можуть продовжуватися та викликати невеликі хвилі», – йдеться в повідомленні.

У Тихому океані прокинувся підводний вулкан (фото) фото 1

Підводний вулкан, що знаходиться у 6 км на схід від острова Апіа, є одним з активних підводних вулканічних конусів і кальдери, які востаннє вивергалися в 2004 році. За даними ЗМІ, влада попросила людей триматися подалі від узбережжя, оскільки вибухи ґрунтових вод можуть спричинити хвилі цунамі. Для інших островів навколо Апіа було оголошено тривогу.

У Тихому океані прокинувся підводний вулкан (фото) фото 2

Нагадаємо, у грудні активізувався найбільший вулкан Індонезії.

28 листопада на Гаваях почалося виверження найактивнішого вулкана у світі – Мауна-Лоа, активність якого востаннє фіксувалася 1984 року.

Теги: цунамі вулкан

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Виверження вулкану спричнинило землетрус
На італійському острові прокинувся потужний вулкан (відео)
10 жовтня, 2022, 06:40
Наразі виверження не загрожує населеним пунктам 
На Гаваях прокинувся найактивніший вулкан світу (відео) 
28 листопада, 2022, 20:08
Висота вулкана Семеру сягає 3 676 м
Найбільший вулкан Індонезії активізувався: відбувається евакуація населення (відео)
4 грудня, 2022, 13:34

Соціум

У Тихому океані прокинувся підводний вулкан (фото)
У Тихому океані прокинувся підводний вулкан (фото)
Вперше за 50 тисяч років. Сьогодні повз Землю пролетить рідкісна комета (фото)
Вперше за 50 тисяч років. Сьогодні повз Землю пролетить рідкісна комета (фото)
Путін стирає з лиця Землі українські міста. Симоньян каже, що це на благо
Путін стирає з лиця Землі українські міста. Симоньян каже, що це на благо
Терорист Гіркін влаштував істерику через заяви про успіхи росіян на Донбасі
Терорист Гіркін влаштував істерику через заяви про успіхи росіян на Донбасі
Теракт у Пакистані: кількість загиблих у мечеті різко зросла
Теракт у Пакистані: кількість загиблих у мечеті різко зросла
Масова стрілянина у США: є загиблі та поранені
Масова стрілянина у США: є загиблі та поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
33K
Гроші військовим по-новому, нарахування субсидій: що зміниться із 1 лютого
17K
Представники п’яти регіонів Росії заявили про проведення референдумів за незалежність від РФ
14K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
8350
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5929
Дуда дав пораду Зеленському, де краще підписати капітуляцію РФ

Новини

На Київщині вихователька дитбудинку катувала 9-річну дівчинку
Сьогодні, 17:50
Японія може провести онлайн-саміт G7 у річницю вторгнення РФ в Україну
Сьогодні, 17:41
Біньямін Нетаньяху розповів, чи дасть Україні «Залізний купол»
Сьогодні, 16:22
В Естонії встановили статую Зеленського зроблену з піску (фото)
Сьогодні, 15:45
Британія страйкує: чого вимагають люди на вулицях Лондона (фото)
Сьогодні, 15:10
Санкції не завада: названо європейський банк, що заробив на росіянах €2 млрд
Сьогодні, 14:26

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту