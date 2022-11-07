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У центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос (відео) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос (відео) 
Наразі про постраждалих не повідомляється 
скріншот із відео

Масштабна пожежа розгорілася в будівлі поблизу Бурдж-Халіфа

7 листопада спалахнула пожежа у 35-поверховій будівлі в Дубаї поблизу Бурдж-Халіфа. Як виявилось, загорівся хмарочос найбільшого девелопера арабського світу Emaar. Про це інформує The Washington Post.

Сильна пожежа сталася у центрі Дубая. Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Як стало відомо, майже весь хмарочос Emaar, найбільшого девелопера в арабському світі, охоплений вогнем. Чорні сліди вогню від полум’я можна було побачити на будівлі, яка є частиною серії веж під назвою 8 Boulevard Walk від Emaar.

Зазначається, що пожежна сигналізація всередині будівлі спочатку не спрацювала, але вогонь вдалося загасити. 

До слова, днями у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася масштабна пожежа. Вогонь поширився площею 3500 кв. метрів. Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню.


 
 

Теги: пожежа відео

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