У центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос (відео) 

7 листопада спалахнула пожежа у 35-поверховій будівлі в Дубаї поблизу Бурдж-Халіфа. Як виявилось, загорівся хмарочос найбільшого девелопера арабського світу Emaar. Про це інформує The Washington Post.

Сильна пожежа сталася у центрі Дубая. Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Як стало відомо, майже весь хмарочос Emaar, найбільшого девелопера в арабському світі, охоплений вогнем. Чорні сліди вогню від полум’я можна було побачити на будівлі, яка є частиною серії веж під назвою 8 Boulevard Walk від Emaar.

A strong fire is raging in the center of Dubai in the Downtown area. Emaar's high-rise building is on fire. pic.twitter.com/1VmGUGv83M