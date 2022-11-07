У центрі Дубаю палає 35-поверховий хмарочос (відео) 

Масштабна пожежа розгорілася в будівлі поблизу Бурдж-Халіфа

7 листопада спалахнула пожежа у 35-поверховій будівлі в Дубаї поблизу Бурдж-Халіфа. Як виявилось, загорівся хмарочос найбільшого девелопера арабського світу Emaar. Про це інформує The Washington Post.

Сильна пожежа сталася у центрі Дубая. Чи є постраждалі – наразі невідомо.

Як стало відомо, майже весь хмарочос Emaar, найбільшого девелопера в арабському світі, охоплений вогнем. Чорні сліди вогню від полум’я можна було побачити на будівлі, яка є частиною серії веж під назвою 8 Boulevard Walk від Emaar.

A strong fire is raging in the center of Dubai in the Downtown area. Emaar's high-rise building is on fire. pic.twitter.com/1VmGUGv83M — Malinda 🇺🇸🇺🇦🇵🇱🇨🇦🇮🇹🇦🇺🇬🇧🇯🇵🇮🇱🇩🇪 (@TreasChest) November 7, 2022

Зазначається, що пожежна сигналізація всередині будівлі спочатку не спрацювала, але вогонь вдалося загасити.

До слова, днями у нічному клубі «Полігон» у російській Костромі сталася масштабна пожежа. Вогонь поширився площею 3500 кв. метрів. Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню.





