У центрі найбільшого міста ПАР загорівся будинок: понад 70 загиблих (фото)
Що стало причиною пожежі поки не відомо
Уночі 31 серпня сталася пожежа у п'ятиповерховому будинку на розі вулиць Альбертс і Делверс у Йоганнесбурзі. Про це повідомили в офіційному акаунті міста в Х (Twitter).
Пожежа почалася приблизно о 1:30, її причина поки невідома.
Жертвами пожежі стали 73 людини, ще 52 дістали поранення.
Пожежа спалахнула у п’ятиповерховому будинку в центрі міста близько 1:30 ночі. Офіційно будинок був покинутий, але в ньому досі проживали люди. Попередньо, це були нелегальні мігранти.
На місце події були направлені пожежники, які почали евакуювати людей із будівлі, намагаючись загасити полум’я.
Пожежу в основному погасили, однак із неї все ще підіймається дим. На місці працюють рятувальники, які припускають, що кількість постраждалих ще може зрости.
Нанадаємо, нещодавно масштабна пожежа спалахнула у середмісті Хмельницького.
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