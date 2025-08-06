УАФ закликала футбольну спільноту відмовитися від матчів з російськими командами

4 вересня 2025 року в Москві має відбутися гра між національними збірними Йорданії та РФ

Українська асоціація футболу звернулася з офіційним листом до ФІФА, АФК, УЄФА та Йорданської футбольної асоціації щодо фактів участі команд із Росії в міжнародних товариських матчах, а також запланованого поєдинку між чоловічими національними збірними Йорданії та РФ, що має відбутися 4 вересня 2025 року в Москві. Про це повідомляє «Главком».

У листі наголошено на забороні, запровадженій ФІФА та УЄФА в лютому 2022 року, що стосується участі російських команд у міжнародних змаганнях. Ця позиція, що підтримується всією світовою футбольною спільнотою, залишається чинною і є важливим проявом солідарності з народом України.

«Жорстока загарбницька війна триває. Росія щодня вбиває мирних українців. Проведення міжнародних матчів за участі представників країни-агресора – це пряме порушення не лише рішень керівних органів, а й базових принципів людяності, миру й поваги до життя», – зокрема йдеться у зверненні.

УАФ висловлює особливу стурбованість у зв’язку з нещодавніми матчами, що вже відбулися або були анонсовані:

21 січня 2025 року – товариський матч між російським «Зенітом» та національною збірною Йорданії в Катарі;

26 лютого 2025 року – матч між жіночими збірними Росії та Йорданії в ОАЕ.

Найбільше занепокоєння викликає матч чоловічих національних збірних, запланований у Москві, адже проведення подібних ігор на території держави-терориста є неприйнятним із моральної й політичної точок зору.

Українська асоціація футболу закликає всі сторони негайно вжити відповідних заходів, аби не допустити подальших порушень рішень ФІФА та УЄФА та зберегти єдність футбольної родини в протистоянні війні та агресії.

Офіційний лист УАФ до ФІФА, АФК, УЄФА та Йорданської футбольної асоціації

«Рішення, ухвалене Радою ФІФА та Виконавчим комітетом УЄФА в перші дні повномасштабного військового вторгнення росії в Україну у лютому 2022 року, яким передбачається заборона участі російських національних збірних команд і клубів у міжнародних змаганнях під егідою ФІФА або УЄФА, яке має підтримуватися всіма членами Світової футбольної спільноти, й досі справедливо залишається чинним. Втім, за інформацією з відкритих джерел, з певних причин Йорданська футбольна асоціація цього року запрошувала команди з росії для участі в товариських матчах, а також нещодавно оголосила про намір приїхати до москви на матч чоловічих національних збірних, запланований на 4 вересня 2025 року.

Вище йдеться про товариський матч між національною збірною Йорданії та російським клубом «зеніт» (санкт-петербург), про проведення на стадіоні Abdullah Bin Khalifa в Катарі якого було повідомлено 21 січня 2025 року, а також про матч між жіночими національними збірними росії та Йорданії, який відбувся 26 лютого 2025 року в Об’єднаних Арабських Еміратах. Однак, запланований матч чоловічих національних команд на території держави-терориста перевершує усе вищезгадане.

Будучи частиною Всесвітньої футбольної родини та представляючи український народ, ми цим листом звертаємо вашу увагу на те, що жорстока загарбницька війна ДОСІ ТРИВАЄ, і росіяни щодня вбивають десятки цивільних українців, зокрема дітей, у містах і селах по всій нашій країні – при цьому, залишаючись безкарними. Підтримка російського футболу шляхом участі у матчах із командами з країни-агресорки безпосередньо суперечить єдиній позиції світової футбольної спільноти щодо людських цінностей і солідарності, а також ігнорує згадану заборону керівних органів футболу на участь усіх російських команд у міжнародному футбольному середовищі.

У зв’язку з цим ми з повагою закликаємо ФІФА, АФК та наших колег із Йорданської футбольної асоціації прийняти до відома наше звернення та вжити відповідних заходів, аби не допустити подальшої участі будь-яких команд із держави-агресора в міжнародних матчах, оскільки це є грубим порушенням єдиної позиції футбольної родини та глобального прагнення до миру й цінності кожного людського життя.

Ми щиро розраховуємо на ваше розуміння та співпрацю».

Нагадаємо, «Динамо» в номінально домашньому поєдинку кваліфікації Ліги чемпіонів на стадіоні «Арена Люблін» в польському Любліні поступилися кіпрському «Пафосу» – 0:1.