Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Нікарагуа визнав окуповані українські території частиною РФ: реакція МЗС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Президент Нікарагуа визнав окуповані українські території частиною РФ: реакція МЗС
Ортега офіційно висловив солідарність із Кремлем
фото з відкритих джерел

Президент Нікарагуа Даніель Ортега охарактеризував війну Росії в Україні як «героїчну битву проти неонацизму, підтримуваного НАТО»

Президент Нікарагуа Даніель Ортега відкрито виступив на підтримку війни, яку Росія веде проти України, та визнав тимчасово окуповані українські території частиною Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на на місцеву газету El 19 digital.

30 липня Ортега надіслав листа Володимиру Путіну, в якому повторив наративи російської пропаганди та офіційно висловив солідарність із Кремлем. У зверненні він охарактеризував війну як «героїчну битву проти неонацизму, підтримуваного НАТО», а також висловив впевненість у перемозі РФ.

Крім того, Ортега визнав тимчасово окуповані українські території частиною Російської Федерації.

Довідка
Нікарагуа – країна в Центральній Америці, яка межує з Гондурасом і Коста-Рикою. Це найбільша за площею держава в регіоні, розташована між Тихим океаном і Карибським морем.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що у разі підтвердження інформації про підтримку Нікарагуа анексії українських територій, Київ вживатиме відповідних заходів.

Як зазначили у МЗС, якщо фактично буде доведено, що Нікарагуа визнає так звану анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, це буде розцінено як порушення Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї та міжнародних зобов’язань, взятих самою Нікарагуа.

Україна підкреслює, що Крим, Севастополь, а також зазначені області були і залишаються її невід’ємною територією. Усі дії окупантів, зокрема «референдуми», «консультації» чи визнання цих дій іншими державами, є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків.

У МЗС нагадали, що ще у 2020 році Україна вже запровадила секторальні санкції проти Нікарагуа після відкриття почесного консульства цієї країни у тимчасово окупованому Сімферополі.

Міністерство закликало владу Нікарагуа офіційно спростувати згадану інформацію, якщо вона не відповідає дійсності.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін сьогодні виступить з «важливим» зверненням. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова, передає «Главком».

ЗМІ припускають, що можливо, у цьому зверненні прозвучить відповідь на заявив президента США Дональда Трампа про новий дедлайн для РФ.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.

Теги: росія путін окуповані території Нікарагуа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна завжди була викликом для імперій
Путін отримав черговий 50-денний карт-бланш
15 липня, 15:07
Мільйон підписів за прискорений вступ України до ЄС. Що задумала українська діаспора
Мільйон підписів за прискорений вступ України до ЄС. Що задумала українська діаспора
25 липня, 06:00
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна
Удари по Черкащині: Росія обрала собі помічником 20-річного студента
2 липня, 10:57
У розмові з нібито президентом України, письменник заявив, що з радістю допоможе Україні, яка веде патріотичну війну
Російському письменнику загрожує 18 років колонії за розмову з пранкером, який назвався Зеленським
14 липня, 15:23
«Спецоперація» Путіна, розрахована на три дні, триває вже четвертий рік
Режим Путіна починає розвалюватися: військовий експерт знайшов підтвердження
9 липня, 15:16
Зі слів Полянського, Росія не воює з цивільними мешканцями
«Більше поставок зброї – більше ударів». Росія на Радбезі ООН зробила зухвалу заяву
26 липня, 00:54
Якщо Дональд Трамп буде у Пекіні 2 вересня, то особиста зустріч з Володимиром Путіним цілком ймовірна
У Кремлі прокоментували ймовірність переговорів Трампа з Путіним у Пекіні
21 липня, 16:39
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 31 липня 2025 року
Сьогодні, 08:26
Київ атакували ракетами та «шахедами»
Удари по Києву, вибухи у Росії: головне за ніч
Сьогодні, 05:53

Політика

Президент Нікарагуа визнав окуповані українські території частиною РФ: реакція МЗС
Президент Нікарагуа визнав окуповані українські території частиною РФ: реакція МЗС
Рубіо: Погрози Медведєва щодо ядерної війни нічого не варті
Рубіо: Погрози Медведєва щодо ядерної війни нічого не варті
Путін виступить сьогодні з «важливою» заявою
Путін виступить сьогодні з «важливою» заявою
Євросоюз повідомив, чи планує заморожувати фінансування Україні
Євросоюз повідомив, чи планує заморожувати фінансування Україні
Американський дипломат розкрив, до якої дати Трамп хоче припинити війну в Україні
Американський дипломат розкрив, до якої дати Трамп хоче припинити війну в Україні
Єврокомісія прокоментувала новий закон про НАБУ і САП
Єврокомісія прокоментувала новий закон про НАБУ і САП

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
40K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
18K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
5302
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Сьогодні, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua