Президент Нікарагуа визнав окуповані українські території частиною РФ: реакція МЗС

Президент Нікарагуа Даніель Ортега охарактеризував війну Росії в Україні як «героїчну битву проти неонацизму, підтримуваного НАТО»

Президент Нікарагуа Даніель Ортега відкрито виступив на підтримку війни, яку Росія веде проти України, та визнав тимчасово окуповані українські території частиною Російської Федерації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на на місцеву газету El 19 digital.

30 липня Ортега надіслав листа Володимиру Путіну, в якому повторив наративи російської пропаганди та офіційно висловив солідарність із Кремлем. У зверненні він охарактеризував війну як «героїчну битву проти неонацизму, підтримуваного НАТО», а також висловив впевненість у перемозі РФ.

Крім того, Ортега визнав тимчасово окуповані українські території частиною Російської Федерації.

Довідка Нікарагуа – країна в Центральній Америці, яка межує з Гондурасом і Коста-Рикою. Це найбільша за площею держава в регіоні, розташована між Тихим океаном і Карибським морем.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що у разі підтвердження інформації про підтримку Нікарагуа анексії українських територій, Київ вживатиме відповідних заходів.

Як зазначили у МЗС, якщо фактично буде доведено, що Нікарагуа визнає так звану анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, це буде розцінено як порушення Статуту ООН, резолюцій Генеральної Асамблеї та міжнародних зобов’язань, взятих самою Нікарагуа.

Україна підкреслює, що Крим, Севастополь, а також зазначені області були і залишаються її невід’ємною територією. Усі дії окупантів, зокрема «референдуми», «консультації» чи визнання цих дій іншими державами, є юридично нікчемними та не створюють жодних правових наслідків.

У МЗС нагадали, що ще у 2020 році Україна вже запровадила секторальні санкції проти Нікарагуа після відкриття почесного консульства цієї країни у тимчасово окупованому Сімферополі.

Міністерство закликало владу Нікарагуа офіційно спростувати згадану інформацію, якщо вона не відповідає дійсності.

Раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін сьогодні виступить з «важливим» зверненням. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова, передає «Главком».

ЗМІ припускають, що можливо, у цьому зверненні прозвучить відповідь на заявив президента США Дональда Трампа про новий дедлайн для РФ.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що президент США Дональд Трамп дає російському диктаторові Володимиру Путіну 10 днів на досягнення мирної угоди з Україною. Новий дедлайн починається з 28 липня замість попередніх 50 днів, які мали б завершитись 2 вересня.

В іншому разі, за словами американського лідера, США запровадять мита та інші обмежувальні заходи. Водночас Трамп висловив сумнів, що це зможе зупинити Росію, оскільки вона, на його думку, налаштована на продовження війни.

Кремль «взяв до відома» заяву президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про зменшення терміну для досягнення перемир'я між РФ та Україною.