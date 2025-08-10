Генсек НАТО розповів, що Трамп робитиме із Путіном на Алясці

Головна Світ Політика
Генсек НАТО розповів, що Трамп робитиме із Путіним на Алясці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Рютте запевнив, що Трамп хоче «покласти край цій жахливій війні»
Рютте запевнив, що Трамп хоче «покласти край цій жахливій війні»
фото з відкритих джерел

Рютте припустив, що на Алясці «остаточної угоди» ще не буде

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Путіним на Алясці, який відбудеться в п’ятницю, стане важливим випробуванням для російського диктатора. Як інформує «Главком», про це Рютте сказав у інтерв’ю на телеканалі ABC News.

«Наступна п’ятниця буде важливою, бо це буде перевірка Путіна, наскільки серйозно він налаштований покласти край цій жахливій війні», – сказав Рютте.

Він зазначив, що зустріч стосуватиметься питань гарантій безпеки, а також визнання того, що Україна сама має вирішувати своє майбутнє і залишатись суверенною державою, яка самостійно визначає свою геополітичну позицію.

Крім того, Рютте припустив, що на Алясці «остаточної угоди» ще не буде.

«Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і сподіваймося, що п’ятниця стане важливим кроком у цьому процесі… Йтиметься про територію. Звичайно, йтиметься про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка вирішує своє геополітичне майбутнє», – додав він.

Крім того, генсек НАТО наголосив, що в рамках переговорів для України не потрібно ставити обмежень щодо чисельності власних військ, як цього вимагає РФ. А для НАТО не має бути обмежень щодо присутності на східному фланзі Європи.

Рютте запевнив, що Трамп хоче «покласти край цій жахливій війні».

Водночас, генсек НАТО визнав, що Росія де-факто контролює частину території України.

«Питання полягатиме в тому, як рухатися далі після припинення вогню, зокрема що це означає з точки зору гарантій безпеки для України. Коли йдеться про все це питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне де-юре», — підсумував Рютте.

Нагадаємо, в США вважають ключовим моментом врегулювання ситуації в Україні угоду, яка базувалася б на поточній «лінії зіткнення» України та Росії. При цьому таке рішення, скоріше за все, не влаштує жодну зі сторін.

Зазначимо, посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що жодних територіальних поступок у питанні війни в Україні просто так не буде. Так він висловився про те, як сприйняв слова президента України Володимира Зеленського.

Напередодні президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.  Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом. 

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.

Також журналіст Bild Маріус Кірмаєр назвав три причини, через які Трамп і Путін обрали для зустрічі Аляску. 

