Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
google social img telegram social img facebook social img
На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду
На Гонконг обрушилася потужна злива
фото: кадр з відео

У Гонконзі випало понад 350 мм опадів, що призвело до порушення роботи лікарень

Гонконг пішов під воду через найпотужнішу з 1884 року зливу, яка обрушилася на місто. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Негода у Гонконзі призвела до порушення роботи лікарень, закриття шкіл і судів. За даними місцевої метеослужби, у місті випало понад 350 мм опадів, що є найбільшою добовою кількістю в серпні з 1884 року.

Через потоп метеорологічне бюро оголосило про найвищий рівень штормового попередження. Це було вже вчетверте за останні вісім днів.

За даними Flightmaster, 5 серпня аеропорти регіону повідомили про скасування 20% рейсів. Тим часом аеропорт Гонконгу продовжував працювати у звичайному режимі, хоча пасажирам було рекомендовано прибувати тільки після підтвердження часу вильоту.

Також було введено обмеження швидкості на мосту Гонконг-Чжухай-Макао через погану видимість.

Попри негоду, гонконзька фондова біржа залишилася відкритою, проте судові органи оголосили, що суди будуть зачинені щонайменше протягом двох годин після скасування попередження про «чорну» зливу.

За даними видання, у Гонконзі зазвичай випадає в середньому 2200 мм опадів на рік, понад половину з яких - з червня по серпень. Метеорологи пов'язують екстремальні зливи і катастрофічні повені зі зміною клімату.

Нагадаємо, у липні масштабна повінь обрушилася на Техас. Унаслідок сильного паводка загинули 104 людини, зокрема 28 дітей.

Міський управлінець Керрвілля Далтон Райс розповів, що постраждало багато туристів, які приїхали до регіону на святкові вихідні до Дня незалежності США.

Читайте також:

Теги: Гонконг негода повінь Гонконг новости

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Учорашня негода додала роботи працівникам зоопарку
Негода вдарила по столичному зоопарку: пошкоджено вольєри, огорожі та дерева
23 липня, 11:28
У Деснянському районі під поваленими деревами опинилися автомобілі
У Києві рятувальники деблокували автівки з-під повалених вітром дерев (фото)
30 липня, 11:52
Через велику кількість води на дорогах у місті утворилися численні затори
На вулицях Києва потоп через сильну зливу: де ускладнено рух
30 липня, 14:46

Соціум

У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці
У Німеччині зростає кількість працевлаштованих українців: подробиці
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
Пильнуйте гаманець: у якій країні ЄС туристи найчастіше стикаються із крадіжками
На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду
На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду
Смертельні бактерії у воді: туристи тікають із популярних курортів Туреччини
Смертельні бактерії у воді: туристи тікають із популярних курортів Туреччини
Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці
Глава Гагаузії отримала сім років в'язниці
Телефони біля банкоматів. Японія запровадила жорстку заборону для людей похилого віку
Телефони біля банкоматів. Японія запровадила жорстку заборону для людей похилого віку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2025
4201
Трамп демонструє дивну поведінку: про що це може свідчити
3754
«Красотка из Лисичанска». Як російська пропаганда створювала нову Зою Космодем'янську
2762
Втрати ворога станом на 5 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
2552
Критерії, які вказують, що війна добігає кінця

Новини

Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
Вчора, 16:42
Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Вчора, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua