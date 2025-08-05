На Гонконг обрушилася найпотужніша з 1884 року злива: місто пішло під воду

У Гонконзі випало понад 350 мм опадів, що призвело до порушення роботи лікарень

Гонконг пішов під воду через найпотужнішу з 1884 року зливу, яка обрушилася на місто. Про це пише «Главком» із посиланням на Reuters.

Негода у Гонконзі призвела до порушення роботи лікарень, закриття шкіл і судів. За даними місцевої метеослужби, у місті випало понад 350 мм опадів, що є найбільшою добовою кількістю в серпні з 1884 року.

Через потоп метеорологічне бюро оголосило про найвищий рівень штормового попередження. Це було вже вчетверте за останні вісім днів.

За даними Flightmaster, 5 серпня аеропорти регіону повідомили про скасування 20% рейсів. Тим часом аеропорт Гонконгу продовжував працювати у звичайному режимі, хоча пасажирам було рекомендовано прибувати тільки після підтвердження часу вильоту.

King Yin Lane, Tseung Kwan O, Hong Kong now!



August 5, 2025 🇭🇰 pic.twitter.com/77xNyASp0a — Weather Monitor (@WeatherMonitors) — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 4, 2025

Також було введено обмеження швидкості на мосту Гонконг-Чжухай-Макао через погану видимість.

Попри негоду, гонконзька фондова біржа залишилася відкритою, проте судові органи оголосили, що суди будуть зачинені щонайменше протягом двох годин після скасування попередження про «чорну» зливу.

За даними видання, у Гонконзі зазвичай випадає в середньому 2200 мм опадів на рік, понад половину з яких - з червня по серпень. Метеорологи пов'язують екстремальні зливи і катастрофічні повені зі зміною клімату.

Нагадаємо, у липні масштабна повінь обрушилася на Техас. Унаслідок сильного паводка загинули 104 людини, зокрема 28 дітей.

Міський управлінець Керрвілля Далтон Райс розповів, що постраждало багато туристів, які приїхали до регіону на святкові вихідні до Дня незалежності США.