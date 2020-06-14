В Японії стався потужний землетрус



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Землетрус стався о 12:51 з епіцентром на глибині близько 160 км

Попередження про цунамі не надходило

На південному заході Японії стався землетрус магнітудою 6,3.

Про це повідомляє Kyodo.

«У неділю на південному заході Японії був землетрус силою 6,3 бала», – йдеться в повідомленні.

Попередження про цунамі не надходило.

Землетрус трапився о 12:51 з епіцентром на глибині близько 160 км.

Поштовхи відчувалися на Окінаві і на острові Кюсю.

Повідомлень про травми або матеріальний збиток не було.

Нагадаємо, 2 червня в Івано-Франківській області у місті Долина о 21 годині стався другий землетрус з магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера. Джерело землетрусу знаходилось в районі міста Долина, Івано-Франківської області на глибині 2 км.

До слова, 1 червня у південній частині Перу стався потужний землетрус, осередок якого залягав на глибині понад 150 кілометрів. Землетрус магнітудою 6,0 стався за 32 км на північний захід від перуанського міста Лампа.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 5,1 бала стався в провінції Коґілує і Боєр Ахмед на заході Ірану 24 травня. Офіційної інформації про поранених чи загиблих наразі немає.

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