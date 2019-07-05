  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Туреччині вибухнув автомобіль, загинуло троє сирійців

    • Розсилка
    У найближчі кілька годин будуть з'ясовані всі деталі того, що сталося і МВС зробить заяву, - Ердоган - У Туреччині вибухнув автомобіль, загинуло троє сирійців
    У найближчі кілька годин будуть з'ясовані всі деталі того, що сталося і МВС зробить заяву, - Ердоган

    Правоохоронці не виключають версії теракту

    У Туреччині у результаті вибуху автомобіля в провінції Хатай загинуло три людини. Про це повідомляє Анадолу.

    Зазначається, що вибух стався в машині на вулиці Мехмета Ерсоя в 750 метрах від будівлі районної адміністрації.

    За попередніми даними, в результаті вибуху загинули три сирійця.

    Президент Туреччини Реджеп Ердоган, коментуючи подію, зазначив, що причиною вибуху на кордоні з Сирією став вибуховий пристрій, правоохоронці не виключають версії теракту.

    «Слідство схиляється до версії теракту. У найближчі кілька годин будуть з'ясовані всі деталі того, що сталося і МВС зробить заяву», - сказав Ердоган.

     

    Туреччина вибух МВС Сирія автомобіль президент кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ