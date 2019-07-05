У Туреччині вибухнув автомобіль, загинуло троє сирійців
У найближчі кілька годин будуть з'ясовані всі деталі того, що сталося і МВС зробить заяву, - Ердоган
Правоохоронці не виключають версії теракту
У Туреччині у результаті вибуху автомобіля в провінції Хатай загинуло три людини. Про це повідомляє Анадолу.
Зазначається, що вибух стався в машині на вулиці Мехмета Ерсоя в 750 метрах від будівлі районної адміністрації.
За попередніми даними, в результаті вибуху загинули три сирійця.
Президент Туреччини Реджеп Ердоган, коментуючи подію, зазначив, що причиною вибуху на кордоні з Сирією став вибуховий пристрій, правоохоронці не виключають версії теракту.
«Слідство схиляється до версії теракту. У найближчі кілька годин будуть з'ясовані всі деталі того, що сталося і МВС зробить заяву», - сказав Ердоган.