У Туреччині затримано понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями

Шахраї пропонували жертвам інвестувати, а в результаті привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували

Зловмисники виманили в жертв приблизно 520 млн доларів

У турецькому Стамбулі поліція провела масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

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Зазначається, що в результаті операції правоохоронці затримали 132 особи. Щодо них проводяться слідчі дії.

За даними слідства, підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а в результаті привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.

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Після цього понад 160 окремих підставних компаній допомагали «втратити слід» викрадених грошей. Кошти виводилися до Британії та Чорногорії.

За орієнтовними підрахунками, зловмисники таким чином отримали прибуток у розмірі приблизно 520 млн доларів.

Нагадаємо, що українські та чеські правоохоронні органи нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, яке викрадало гроші з банківських рахунків громадян країн Європейського союзу.

До слова, поліцейська служба Європейського союзу (Європол) попередила, що ChatGPT та інші системи зі штучним інтелектом можуть бути використані для онлайн-шахрайства та інших кіберзлочинів.