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У Туреччині затримано понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Туреччині затримано понад 130 учасників шахрайської схеми з інвестиціями
Шахраї пропонували жертвам інвестувати, а в результаті привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували
ілюстрація з відкритих джерел

Зловмисники виманили в жертв приблизно 520 млн доларів

У турецькому Стамбулі поліція провела масштабну операцію проти підозрюваних у шахрайстві з інвестиціями на валютному ринку. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

Зазначається, що в результаті операції правоохоронці затримали 132 особи. Щодо них проводяться слідчі дії.

За даними слідства, підозрювані створили нелегальні компанії, не зареєстровані Управлінням ринку капіталів (SPK). Вони заманювали клієнтів, пропонуючи зробити інвестиції, а в результаті привласнювали їхні гроші, стверджуючи, ніби інвестиції збанкрутували.

Після цього понад 160 окремих підставних компаній допомагали «втратити слід» викрадених грошей. Кошти виводилися до Британії та Чорногорії.

За орієнтовними підрахунками, зловмисники таким чином отримали прибуток у розмірі приблизно 520 млн доларів.

Нагадаємо, що українські та чеські правоохоронні органи нейтралізували транснаціональне злочинне угруповання шахраїв, яке викрадало гроші з банківських рахунків громадян країн Європейського союзу. 

До слова, поліцейська служба Європейського союзу (Європол) попередила, що ChatGPT та інші системи зі штучним інтелектом можуть бути використані для онлайн-шахрайства та інших кіберзлочинів

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Теги: Туреччина шахрайство гроші інвестиції

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